Ее трудно узнать: как выглядела в детстве телеведущая Екатерина Осадчая (фото)

Уже тогда взгляд у маленькой Кати был "хитрый"

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Популярная украинская телеведущая и модель Екатерина Осадчая 12 сентября отмечает свой день рождения. Сегодня ей исполнилось 43 года, и все мы знаем ее как успешную телеведущую с интересными шляпками, но какой она была в детстве?

Звезда делилась в соцсетях снимком, сделанным за школьной партой в праздник Первого сентября. На нем маленькая светловолосая девочка улыбается в камеру.

Екатерина одета в школьную форму. "Маленькая я, а взгляд уже хитрый. Интересно что тогда складывалось уже в голове ", — в шутку написала ведущая.

Екатерина Осадчая в детстве

Стоит добавить, что, кроме обучения в школе, будущая звезда украинского телевидения занималась музыкой и танцами. В 13 лет Осадчая начала профессиональную модельную карьеру, а уже после девятого класса на три месяца уехала на съемки в Токио. Также работала моделью в Германии, Англии и Франции. Школьные выпускные экзамены сдала экстерном из-за плотного графика съемок в Париже.

Наибольшую популярность Екатерина Осадчая приобрела, став ведущей программы о звездах "Светская жизнь". "Изюминкой" ее образов стали необычные шляпки.

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