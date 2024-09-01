Її важко впізнати: як виглядала у дитинстві телеведуча Катерина Осадча (фото)

Вже тоді погляд у маленької Каті був "хитрий"

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Популярна українська телеведуча та модель Катерина Осадча 12 вересня відзначає свій день народження. Сьогодні їй виповнилося 43 роки і всі ми знаємо її як успішну телеведучу із цікавими капелюшками, але якою вона була у дитинстві?

Зірка ділилася в соцмережах знімком, який був зроблений за шкільною партою у свято Першого вересня. На ньому маленька світловолоса дівчинка посміхається в камеру.

Катерина вдягнена у шкільну форму. "Маленька я, а погляд вже хитрий. Цікаво що тоді складалося вже в голові", — в жарт написала ведуча.

Катерина Осадча у дитинстві

Варто додати, що окрім навчання в школі, майбутня зірка українського телебачення займалася музикою і танцями. У 13 років Осадча розпочала професійну модельну кар'єру, а вже після дев'ятого класу на три місяці поїхала на зйомки до Токіо. Також працювала моделлю в Німеччині, Англії та Франції. Шкільні випускні іспити склала екстерном через щільний графік зйомок у Парижі.

Найбільшої популярності Катерина Осадча здобула, ставши ведучою програми про зірок "Світське життя". "Родзинкою" її образів стали незвичайні капелюшки.

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