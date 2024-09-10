Назвал украинцев непутевыми, а язык — недоразвитым: где сейчас звезда "Файна Юкрайна" Андрей Молочный

Комик оказался украинофобом, хоть и родился в Украине

Андрей Молочный — одиозный актер, который был известным в Украине, но неоднократно продвигавший пророссийские и даже антиукраинские нарративы. Сейчас он снова на слуху, ведь, предположительно, его сын — Андрей Молочный — стал подозреваемым в совершении смертельного ДТП в Киеве. Как писал "Телеграф", сотрудник прокуратуры и виновник смертельного ДТП в Киеве может быть сыном актера-предателя Андрея Молочного. Стоит отметить, что информацию о том, что сотрудника прокуратуры зовут Андрей Молочный, подтвердил генеральный прокурор Руслан Кравченко. В декларации сказано, что отца мужчины тоже зовут Андрей.

Отметим, что звезда "Файны Юкрайны" актер Андрей Молочный ранее пренебрежительно говорил об украинском языке, хоть и родился в Украине. В начале полномасштабного вторжения актер выразил свое возмущение по поводу событий, происходивших вокруг московского патриархата в Украине и Киево-Печерской Лавры. Молочный призвал "не допускать этой духовной катастрофы" и "молить Бога о сохранении монастыря и монархов".

Андрей Молочный

Также уроженец Житомирщины и в 2019 году назвал украинский язык "недоразвитым" и отметил, что "он естественно звучит в сельскохозяйственной среде и его использование при дублировании фильмов или в научных проектах нецелесообразно". Также Молочный назвал украинцев за границей — "нелепыми и циничными" в одном из шоу. В одном из постов комик заявил, что украинцы — фашисты, потому что снимают советские военные пилотки с красными звездами.

Карьера Андрея Молочного

Комика всегда тянуло в сторону России. В начале карьеры Молочный вместе с Антоном Лирником и Максимом Бахматовым создали украинский аналог российского Comedy Club. Позже был создан "Дуэт имени Чехова", который первоначально выступал в "Comedy Club UA". Однако позже Молочный и Лирник перешли в "Comedy Club Москва".

Дуэт имени Чехова

Сергей Притула об Андрее Молочном

В 2008 году на украинские телеэкраны вышло скетч-шоу "Файна Юкрайна". Андрей Молочный был не только актером, но и автором и соведущим. Напарником на съемочной площадке и актером-коллегой стал телеведущий Сергей Притула.

Сергей Притула и Андрей Молочный

В ноябре 2023 года в подкасте "Гуртом та вщент" Сергей Притула рассказал, что не имеет понятия, где сейчас находится Андрей Молочный. Волонтер добавил, что разговаривал с экс-коллегой, которая была странной, но не поделился подробностями.

Проект "Файна Юкрайна" прекратил свое существование, а Молочный начал сниматься в российском сериале "Москвичи". Перед этим актер стал творцом скетч-шоу "Рюрики", которое выходило на телеканале ICTV.

Где сейчас Андрей Молочный

Уроженец Житомирщины продолжает продвигать пророссийские нарративы и проживает в стране-агрессорке. Предатель выступает на корпоративах в РФ и зарабатывает кровавые рубли, уплачивая налоги стране-террористке, пока она обстреливает родину Молочного. Комик продолжает сниматься в Comedy Club в Москве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где находится и чем занимается комик Антон Лирник. Судья "Лиги смеха" записывал обращение к Путину.