Назвав українців недолугими, а мову - недорозвиненою: де зараз зірка "Файна Юкрайна" Андрій Молочний

Комік виявився українофобом, хоч і народився в Україні

Андрій Молочний — одіозний актор, який був відомим в Україні, але неодноразово просував проросійські та навіть антиукраїнські наративи. Наразі він знову на слуху, адже, ймовірно, його син — Андрій Молочний — став підозрюваним у скоєнні смертельної ДТП у Києві. Як писав "Телеграф", співробітник прокуратури та винуватець смертельної ДТП у Києві може бути сином актора-зрадника Андрія Молочного. Слід зазначити, що інформацію про те, що співробітника прокуратури звуть Андрій Молочний, підтвердив генеральний прокурор Руслан Кравченко. У декларації сказано, що батька чоловіка також звуть Андрій.

Зазначимо, що зірка "Файни Юкрайни" актор Андрій Молочний раніше зневажливо говорив про українську мову, хоч і народився в Україні. На початку повномасштабного вторгнення актор висловив своє обурення щодо подій, що відбувалися навколо московського патріархату в Україні та Києво-Печерської Лаври. Молочний закликав "не допускати цієї духовної катастрофи" та "молити Бога про збереження монастиря та монархів".

Андрій Молочний

Також уродженець Житомирщини у 2019 році назвав українську мову "недорозвиненою" і зазначив, що "вона природно звучить в сільськогосподарському середовищі та її використання при дублюванні фільмів або у наукових проєктах недоцільне". Також Молочний назвав українців за кордоном — "недолугими та цинічними" в одному з шоу. В одному з дописів комік заявив, що українці — фашисти, бо знімають радянські військові пілотки з червоними зірками.

Кар’єра Андрія Молочного

Коміка завжди тягнуло в бік Росії. На початку кар’єри Молочний разом із Антоном Лірником і Максимом Бахматовим створили український аналог російського "Comedy Club". Пізніше було створено "Дует імені Чехова", який спочатку виступав у "Comedy Club UA". Однак пізніше Молочний і Лірник перейшли до "Comedy Club Москва".

Дует імені Чехова

Сергій Притула про Андрія Молочного

У 2008 році на українські телеекрани вийшло скетч-шоу "Файна Юкрайна". Андрій Молочний був не лише актором, а й автором та співведучим. Напарником на знімальному майданчику та актором-колегою став телеведучий Сергій Притула.

Сергій Притула та Андрій Молочний

У листопаді 2023 року у подкасті "Гуртом та вщент" Сергій Притула розповів, що не має поняття, де зараз знаходиться Андрій Молочний. Волонтер додав, що мав розмову з ексколегою, яка була дивною, але не поділився подробицями.

Проєкт "Файна Юкрайна" припинив своє існування, а Молочний почав зніматися у російському серіалі "Москвичі". Перед цим актор став творцем скетч-шоу "Рюрікі", яке виходило на телеканалі ICTV.

Де зараз Андрій Молочний

Уродженець Житомирщини продовжує просувати проросійські наративи і проживає у країні-агресорці. Зрадник виступає на корпоративах у РФ і заробляє криваві рублі, сплачуючи податки країні-терористці, поки вона обстрілює батьківщину Молочного. Комік продовжує зніматися у "Comedy Club" у Москві.

Раніше "Телеграф" розповідав, де перебуває і чим займається комік Антон Лірник. Суддя "Ліги сміху" записував звернення до Путіна.