На кладбище пускали самых близких

В среду, 11 сентября, в Москве проходили похороны российского ведущего "КВН" Александра Маслякова. Он умер в 83 года из-за проблем со здоровьем. После прощания с мужчиной в концертном зале "Планета КВН", траурный кортеж уехал на кладбище.

Как пишут российские медиа, на Новодевичье кладбище в Москве прибыли родные, друзья и коллеги Александра Маслякова.

Фото из российских СМИ

В частности, попрощаться с ведущим приехал кинопродюсер и сценарист Константин Эрнст, телепродюсер Валдис Пельш с супругой. А также в последний путь ведущего пришли провести актриса Comedy Woman Екатерина Скулкина и юмористка Елена Борщева.

Елена Борщева, Фото из российских СМИ

Константин Эрнст и Александр Масляков-младший, Фото из российских СМИ

Сообщается, что похоронных венков было очень много, поэтому их везли из "Планеты КВН" на Новодевичье кладбище отдельным автобусом. В общем на кладбище допускали только родных, близких и коллег Маслякова.

Фото из российских СМИ

А вот поклонники не смогли попрощаться на кладбище с ведущим. Поэтому они вместе с журналистами только наблюдали за траурным действом у входа. Ведущий Леонид Якубович опоздал на прощание. Поэтому, чтобы попасть в могилу, проталкивался через толпу.

Фото из российских СМИ

Фото из российских СМИ

Фото из российских СМИ

Известно, что Александра Маслякова похоронили возле диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой. Кириллов умер в 2021 году, когда ему было 90 лет. А вот Быстрицкая ушла из жизни в 91-летнем возрасте в 2019 году.

Отметим, что Александр Масляков поддерживал полномасштабную войну России против Украины, а также был сторонником диктатора Путина.

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