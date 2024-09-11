Вінки на цвинтар довелося везти окремим автобусом: у Москві поховали ведучого КВК Маслякова, фото могили

На кладовище впускали вузьке коло осіб

У середу, 11 вересня, у Москві відбувся похорон російського ведучого "КВК" Олександра Маслякова. Він помер у 83 роки через проблеми зі здоров'ям. Після прощання з чоловіком у концертному залі "Планета КВК" траурний кортеж поїхав на кладовище.

Як пишуть російські медіа, на Новодівоче кладовище у Москві прибули рідні, друзі та колеги Олександра Маслякова.

Фото з російських ЗМІ

Зокрема, попрощатися з ведучим приїхав кінопродюсер та сценарист Костянтин Ернст, телепродюсер Валдіс Пельш із дружиною. А також в останню путь ведучого прийшли провести акторка Comedy Woman Катерина Скулкіна та гумористка Олена Борщова.

Олена Борщова, Фото з російських ЗМІ

Костянтин Ернст і Олександр Масляков-молодший, Фото з російських ЗМІ

Повідомляється, що похоронних вінків було дуже багато, тому їх везли з "Планети КВК" до Новодівочого кладовища окремим автобусом. Загалом на кладовище допускали лише рідних, близьких і колег Маслякова.

Фото з російських ЗМІ

Фото з російських ЗМІ

А от шанувальники не змогли попрощатися на кладовищі з ведучим. Тому вони разом із журналістами лише спостерігали за траурним дійством біля входу. Ведучий Леонід Якубович запізнився на прощання. Тому, щоб потрапити до могили, проштовхувався через натовп.

Фото з російських ЗМІ

Фото з російських ЗМІ

Відомо, що Олександра Маслякова поховали біля диктора Ігоря Кирилова та акторки Еліною Бистрицькою. Кирилов помер у 2021 році, коли йому було 90 років. А от Бистрицька пішла з життя у 91-річному віці у 2019 році.

Зазначимо, що Олександр Масляков підтримував повномасштабну війну Росії проти України, а також був прихильником диктатора Путіна.

Раніше "Телеграф" писав про те, чому виник конфлікт між Масляковим і Володимиром Зеленським. Була одна вагома причина.