Вінки на цвинтар довелося везти окремим автобусом: у Москві поховали ведучого КВК Маслякова, фото могили
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На кладовище впускали вузьке коло осіб
У середу, 11 вересня, у Москві відбувся похорон російського ведучого "КВК" Олександра Маслякова. Він помер у 83 роки через проблеми зі здоров'ям. Після прощання з чоловіком у концертному залі "Планета КВК" траурний кортеж поїхав на кладовище.
Як пишуть російські медіа, на Новодівоче кладовище у Москві прибули рідні, друзі та колеги Олександра Маслякова.
Зокрема, попрощатися з ведучим приїхав кінопродюсер та сценарист Костянтин Ернст, телепродюсер Валдіс Пельш із дружиною. А також в останню путь ведучого прийшли провести акторка Comedy Woman Катерина Скулкіна та гумористка Олена Борщова.
Повідомляється, що похоронних вінків було дуже багато, тому їх везли з "Планети КВК" до Новодівочого кладовища окремим автобусом. Загалом на кладовище допускали лише рідних, близьких і колег Маслякова.
А от шанувальники не змогли попрощатися на кладовищі з ведучим. Тому вони разом із журналістами лише спостерігали за траурним дійством біля входу. Ведучий Леонід Якубович запізнився на прощання. Тому, щоб потрапити до могили, проштовхувався через натовп.
Відомо, що Олександра Маслякова поховали біля диктора Ігоря Кирилова та акторки Еліною Бистрицькою. Кирилов помер у 2021 році, коли йому було 90 років. А от Бистрицька пішла з життя у 91-річному віці у 2019 році.
Зазначимо, що Олександр Масляков підтримував повномасштабну війну Росії проти України, а також був прихильником диктатора Путіна.
Раніше "Телеграф" писав про те, чому виник конфлікт між Масляковим і Володимиром Зеленським. Була одна вагома причина.