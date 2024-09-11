Оскароносный голливудский актер приехал в Киев и восхитился архитектурой: какова цель его визита (фото)

Актер посетил несколько красивых мест нашей столицы

В среду, 11 сентября, столицу Украины впервые посетил известный голливудский актер, звезда фильма "Основной инстинкт" Майкл Дуглас. Оскароносный актер приехал на важное мероприятие, организованное первой леди Украины Еленой Зеленской.

Знаменитость заметили на улицах Киева, ведь он посетил несколько красивых мест и был поражен архитектурой города. Об этом сообщает на своей в Facebook Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации.

Майкл Дуглас прошелся по выдающимся культурным местам столицы Украины, он посетил Михайловский Златоверхий монастырь, Михайловскую площадь, а также прогулялся по парку "Владимирская горка", откуда открывается красивый вид на Киев. А завершил он свою прогулку Андреевской церковью.

Майкл Дуглас впервые посетил Киев

В ведомстве отметили, что голливудскому актеру очень понравилась архитектура города и он активно интересовался историческими событиями, которые здесь происходили. Однако главной целью визита звезды "Основного инстинкта" стал масштабный Саммит первых леди и джентльменов, который организовала Елена Зеленская.

На этом мероприятии будут подниматься важные социальные, гуманитарные и культурные вопросы на глобальном уровне. Среди известных гостей – журналистка Энн Эпплбаум и образовательный эксперт Андреас Шлехер.

"Телеграф" писал ранее, что в конце августа Украину посетил президент Польши Анджей Дуда. Он приезжал в Киев, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Независимости нашей страны.