Оскароносний голлівудський актор приїхав до Києва та захопився архітектурою: яка мета його візиту (фото)

Актор відвідав кілька чудових місць нашої столиці

У середу, 11 вересня, столицю України вперше відвідав відомий голлівудський актор, зірка фільму "Основний інстинкт" Майкл Дуглас. Оскароносний актор приїхав на важливий захід, організований першою леді України Оленою Зеленською.

Знаменитість помітили на вулицях Києва, адже він відвідав кілька гарних місць та був вражений архітектурою міста. Про це повідомляє на своїй Facebook-сторінці Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

Майкл Дуглас пройшовся визначними культурними місцями столиці України, він відвідав Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу, а також прогулявся парком "Володимирська гірка", звідки відкривається гарний краєвид на Київ. А завершив він свою прогулянку Андріївською церквою.

Майкл Дуглас вперше відвідав Київ

У відомстві зазначили, що голлівудському акторові дуже сподобалася архітектура міста і він активно цікавився історичними подіями, які відбувалися тут. Однак головною метою візиту зірки "Основного інстинкту" став масштабний Саміт перших леді та джентльменів, який організувала Олена Зеленська.

На цьому заході будуть підійматися важливі соціальні, гуманітарні та культурні питання на глобальному рівні. Серед відомих гостей – журналістка Енн Епплбаум та освітній експерт Андреас Шлехер.

"Телеграф" писав раніше, що наприкінці серпня Україну відвідав президент Польщі Анджей Дуда. Він приїжджав до Києва, щоби взяти участь у заходах, присвячених Дню Незалежності нашої країни.