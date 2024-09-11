Начала карьеру в Украине, но выбрала Путина и Лукашенко: где сейчас финалистка "Голосу країни" Анна Трубецкая и что говорит о войне (фото)

Ранее девушка называла своими кумирами Тину Кароль и Настю Каменских

Многие знаменитости начинали свой творческий путь в Украине, но предали нашу страну и замалчивают войну. Среди таких артистов можно выделить экс-участницу "ВИА Гры" Эрику Герцег, а также финалистку проектов "Голос країни" и "Х-Фактор" Анну Трубецкую.

"Телеграф" выяснил, как начинала свою карьеру в Украине певица из Беларуси и где она сейчас. Мы узнали, говорит ли девушка что-то о полномасштабной войне.

Где сейчас Анна Трубецкая и чем занимается

Молодая певица Анна Трубецкая была одной из самых ярких участников украинского музыкального шоу "Голос країни". Она попала в команду Тины Кароль, хотя к ней во время прослушивания развернули свои кресла все судья, в том числе и Настя Каменских, знавшая девушку по проекту "Х-Фактор". Тогда Анна обрадовалась, что ее тренером стала Кароль, ведь она мечтала стать певицей такого же уровня.

Анна Трубецкая вместе с Тиной Кароль

Молодой девушки прогнозировали большое будущее, ведь она обладала сильным голосом и завоевала сердца многих поклонников. Однако Анна, несмотря на то, что стала популярной благодаря украинским шоу, предала нашу страну и уехала строить карьеру в России.

Анна Трубецкая выступает в России

Анна Трубецкая предала Украину

Певицу заметили на пропагандистских мероприятиях, где она с удовольствием развлекала россиян, поддерживающих войну против Украины. А новым ее кумиром стала Лариса Долина, с которой Трубецкая записала песню "Скажи мне". На своей странице в Instagram Анна часто публикует фотографии с Долиной, которая поддерживает Путина и его преступный режим.

Анна Трубецкая и Лариса Долина

Более того, Анна является фанаткой диктатора Александра Лукашенко. В своем блоге она хвастается наградами, которые получает от самопровозглашенного президента Беларуси и даже цитирует его высказывания. Летом предательница выступала с концертами в белорусских городах и приняла участие в Минском полумарафоне.

Анна Трубецкая поддерживает режим Лукашенко

Войну в Украине Анна Трубецкая решила игнорировать, но учитывая ее любовь к Лукашенко и выступления с россиянами, сторону она давно выбрала. Девушка продолжает выпускать песни, наслаждаясь жизнью в Беларуси и стране-агрессоре, публикуя фотографии с ресторанов и развлекательных мероприятий.

Анна Трубецкая развлекается в Беларуси

Анна Трубецкая призналась в любви Питеру

"Телеграф" писал ранее, что предательница MARUV продолжает спонсировать Россию в войне против Украины. Певица продолжает выпускать русскоязычные песни.