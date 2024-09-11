Почала кар’єру в Україні, але обрала Путіна та Лукашенко: де зараз фіналістка "Голосу країни" Анна Трубецька і що говорить про війну (фото)

Раніше дівчина називала своїми кумирами Тіну Кароль та Настю Каменських

Багато знаменитостей розпочинали свій творчий шлях в Україні, але зрадили нашу країну і замовчують війну. Серед таких артистів можна виділити екс-учасницю "ВІА Гри" Еріку Герцег, а також фіналістку проєктів "Голос країни" та "Х-Фактор" Анну Трубецьку.

"Телеграф" з’ясував, як розпочинала свою кар’єру в Україні співачка з Білорусі й де вона зараз. Ми дізналися, чи каже дівчина щось про повномасштабну війну.

Де зараз Анна Трубецька і чим займається

Молода співачка Анна Трубецька була однією із найяскравіших учасників українського музичного шоу "Голос країни". Вона потрапила в команду Тіни Кароль, хоча до неї під час прослуховування розгорнули свої крісла всі судді, в тому числі Настя Каменських, яка знала дівчину за проєктом "Х-Фактор". Тоді Анна зраділа, що її тренером стала Кароль, адже вона мріяла стати співачкою такого ж рівня.

Анна Трубецька разом із Тіною Кароль

Молодій дівчині прогнозували велике майбутнє, адже вона мала сильний голос і завоювала серця багатьох шанувальників. Проте Анна, попри те, що стала популярною завдяки українським шоу, зрадила нашу країну та поїхала будувати кар’єру в Росії.

Анна Трубецька виступає в Росії

Анна Трубецька зрадила Україну

Співачку помітили на пропагандистських заходах, де вона із задоволенням розважала росіян, які підтримують війну проти України. А новим її кумиром стала Лариса Доліна, з якою Трубецька записала пісню "Скажи мені". На своїй сторінці в Instagram Анна часто публікує фотографії з Доліною, яка підтримує Путіна та його злочинний режим.

Анна Трубецька та Лариса Долина

Щобільше, Анна є фанаткою диктатора Олександра Лукашенко. У своєму блозі вона вихваляється нагородами, які отримує від самопроголошеного президента Білорусі й навіть цитує його висловлювання. Влітку зрадниця виступала з концертами у білоруських містах та взяла участь у Мінському півмарафоні.

Анна Трубецька підтримує режим Лукашенко

Війну в Україні Анна Трубецька вирішила ігнорувати, але з огляду на її любов до Лукашенка та виступи з росіянами, бік вона давно обрала. Дівчина продовжує випускати пісні, насолоджуючись життям у Білорусі та країні-агресорі, публікуючи фотографії з ресторанів та розважальних заходів.

Анна Трубецька розважається в Білорусі

Анна Трубецька зізналася у коханні Пітеру

"Телеграф" писав раніше, що зрадниця MARUV продовжує спонсорувати Росію у війні проти України. Співачка продовжує випускати російськомовні пісні.