Рок-звезда Бон Джови отговорил женщину от самоубийства: момент попал на видео

Музыкант сделал доброе дело

Периодически публичные личности совершают поступки, достойные уважения. Так, лидер известной американской одноименной рок-группы Бон Джови теперь не очень часто появляется в публичном пространстве. Однако в сети появилось видео с участием музыканта, котоое впечатлило публику.

В ролике, обнародованном в соцсетях, видно, как певец вместе с другими музыкантами стоят на мосту Джона Сейгенталера. В то же время можно увидеть женщину, которая, вероятно, хотела прыгнуть с моста, поскольку находилась за ограждением. Об этом сообщает управление полиции американского города Нэшвилл.

Джови еще с одной женщиной подошел к неизвестной и попытался отказать ее от намерения прыгнуть. Очевидно, им удалось это сделать, потому что женщина пыталась вернуться назад. Они помогли ей перейти с ограждения на мост.

Интересно, что представители местной полиции решили поблагодарить певца за хороший поступок. Он призвал людей помогать друг другу в разных ситуациях.

"Выражаю благодарность Джону Бон Джови и его команде за помощь женщине на мосту Джона Сейгенталера во вторник вечером. Бон Джови помог убедить ее отойти от края моста над рекой Камберленд в безопасное место. Все мы должны помогать друг другу в обеспечении безопасности", — рассказал руководитель полиции Джон Дрейк.

Ранее "Телеграф" писал, какую роль играет певица Тейлор Свифт в выборах президента США. В частности, артистка поддержала одного из кандидатов и вызвала обсуждение в сети.