Рок-зірка Бон Джові відмовив жінку від самогубства: момент потрапив на відео

Музикант зробив добру справу

Періодично публічні особистості здійснюють вчинки, які гідні поваги. Так, лідер відомого американського однойменного рок-гурту Бон Джові тепер не дуже часто з'являється у публічному просторі. Однак у мережі з'явилось відео за участі музиканта, яке вразило публіку.

У ролику, оприлюдненому у телеграм-каналах, видно, як співак разом з іншими музикантами стоять на мості Джона Сейгенталера. Водночас можна побачити жінку, котра, ймовірно, хотіла стрибнути з моста, оскільки перебувала за відгородженням. Про це інформує управління поліції американського міста Нешвілл.

Натомість Джові ще з одною жінкою підійшов до невідомої та спробував відмовити її від наміру стрибнути. Очевидно, їм вдалося це зробити, адже жінка намагалась повернутись назад. Тож вони допомогли їй перейти з огорожі на міст.

Цікаво, що представники місцевої поліції вирішили подякувати співаку за добрий вчинок. Він закликав людей допомагати один одному у різних ситуаціях.

"Висловлюю подяку Джону Бон Джові та його команді за допомогу жінці на мосту Джона Сейгенталера у вівторок увечері. Бон Джові допоміг переконати її відійти від краю мосту над річкою Камберленд у безпечне місце. Усі ми повинні допомагати один одному у забезпеченні безпеки", — розповів керівник поліції Джон Дрейк.

Раніше "Телеграф" писав, яку роль грає співачка Тейлор Свіфт у виборах президента США. Зокрема, артистка підтримала одного з кандидатів і викликала обговорення в мережі.