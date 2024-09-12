Брат Кристины Соловий пошел на войну: что о нем известно и какими он и певица были в детстве (фото)

Певица заявила, что брат сделал свой выбор и она очень им гордится

Старший брат популярной украинской певицы Кристины Соловий, на которую наложили админпротокол, присоединился к Силам обороны. Артистка рассказала, что впервые из-за мобилизации она будет проводить концерт без него.

"Телеграф" выяснил, как выглядит старший брат исполнительницы и чем он зарабатывал на жизнь. Также мы узнали, насколько Кристина и Евгений были дружны в детстве и какими они были.

Как выглядит брат Кристины Соловий, который мобилизовался в ряды ВСУ

На своей странице в Instagram певица написала, что каждый концерт для нее является особенным, но вскоре она проведет выступление без своего брата Евгений, потому что он встал на защиту страны. Кристина отметила, что гордится и поддерживает его.

Кристина Соловий вместе с братом

Известно, что Евгений Соловий работает в команде сестры, он гитарист и они вместе пишут песни. В одной из интервью она рассказала, что раньше они не были дружны, Евгений воспринимал ее как младшую сестру и все.

Как выглядит брат Кристины Соловий

Но когда они подросли, все изменилось, когда у певицы началась история с "Голосом" именно старший брат стал первым, кто ее поддержал и решительно сказал, что нужно идти на проект. Именно карьера помогла им сдружиться и стать опорой друг для друга.

Кристина Соловий и брат Евгений в детстве

Кристина Соловий вместе с родителями и братом

"Телеграф" писал ранее, что украинская певица Кристина Соловий оказалась в центре скандала из-за нецензурных высказываний со сцены во время фестиваля в Черноморске. Артистка отреагировала на наказание местной полиции.