Брат Христини Соловій пішов на війну: що про нього відомо і якими він та співачка були в дитинстві (фото)

Співачка заявила, що брат зробив свій вибір і вона дуже пишається ним

Старший брат популярної української співачки Христини Соловій, на яку наклали адмінпротокол, приєднався до Сил оборони. Артистка розповіла, що вперше через мобілізацію вона проводитиме концерт без нього.

"Телеграф" з’ясував, як виглядає старший брат виконавиці та чим він заробляв на життя. Також ми дізналися, наскільки Христина та Євген були дружні в дитинстві та якими вони були.

Як виглядає брат Христини Соловій, який мобілізувався до лав ЗСУ

На своїй сторінці в Instagram співачка написала, що кожен концерт для неї є особливим, але незабаром вона проведе виступ без свого брата Євгена, бо він став на захист країни. Христина зазначила, що пишається та підтримує його.

Христина Соловій разом із братом

Відомо, що Євген Соловій працює у команді сестри, він гітарист і вони разом пишуть пісні. В одній з інтерв’ю вона розповіла, що раніше вони не були дружні, Євген сприймав її як молодшу сестру й на цьому була крапка.

Як виглядає брат Христини Соловій

Але коли вони підросли, все змінилося, коли у співачки почалася історія з "Голосом", саме старший брат став першим, хто її підтримав і рішуче сказав, що треба йти на проєкт. Саме кар’єра допомогла їм потоваришувати та стати опорою один для одного.

Христина Соловій та брат Євген у дитинстві

Христина Соловій разом з батьками та братом

"Телеграф" писав раніше, що українська співачка Христіна Соловій опинилась у центрі скандалу через нецензурні висловлювання зі сцени під час фестивалю у Чорноморську. Артистка відреагувала на покарання місцевої поліції.