Рус

Брат Христини Соловій пішов на війну: що про нього відомо і якими він та співачка були в дитинстві (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
929
Брат Христини Соловій мобілізувався до ЗСУ Новина оновлена 12 вересня 2024, 12:35
Брат Христини Соловій мобілізувався до ЗСУ. Фото Колаж "Телеграфа"

Співачка заявила, що брат зробив свій вибір і вона дуже пишається ним

Старший брат популярної української співачки Христини Соловій, на яку наклали адмінпротокол, приєднався до Сил оборони. Артистка розповіла, що вперше через мобілізацію вона проводитиме концерт без нього.

"Телеграф" з’ясував, як виглядає старший брат виконавиці та чим він заробляв на життя. Також ми дізналися, наскільки Христина та Євген були дружні в дитинстві та якими вони були.

Як виглядає брат Христини Соловій, який мобілізувався до лав ЗСУ

На своїй сторінці в Instagram співачка написала, що кожен концерт для неї є особливим, але незабаром вона проведе виступ без свого брата Євгена, бо він став на захист країни. Христина зазначила, що пишається та підтримує його.

Христини Соловій та брат Євген
Христина Соловій разом із братом

Відомо, що Євген Соловій працює у команді сестри, він гітарист і вони разом пишуть пісні. В одній з інтерв’ю вона розповіла, що раніше вони не були дружні, Євген сприймав її як молодшу сестру й на цьому була крапка.

Старший брат Христини Соловій
Як виглядає брат Христини Соловій

Але коли вони підросли, все змінилося, коли у співачки почалася історія з "Голосом", саме старший брат став першим, хто її підтримав і рішуче сказав, що треба йти на проєкт. Саме кар’єра допомогла їм потоваришувати та стати опорою один для одного.

Христина Соловій разом із братом
Христина Соловій та брат Євген у дитинстві
Сім’я Христини Соловій
Христина Соловій разом з батьками та братом

"Телеграф" писав раніше, що українська співачка Христіна Соловій опинилась у центрі скандалу через нецензурні висловлювання зі сцени під час фестивалю у Чорноморську. Артистка відреагувала на покарання місцевої поліції.

Теги:
#Брат #Христина Соловій