Может себе позволить: возлюбленная экс-министра Кулебы покрасовалась в браслете за 364 тысячи (фото)

Светлана Павелецкая снова взбудоражила сеть роскошным аксессуаром

На днях в украинском Кабинете министров начались серьезные кадровые перестановки и изменения. Некоторых министров и чиновников переставили, а других вообще уволили из Кабмина. "Под раздачу" попал и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который также лишился своей высокой должности. Однако, похоже, в личной жизни у экс-министра все хорошо, а его избранница Светлана Павелецкая продолжает красоваться в брендовых вещах и дорогой ювелирке.

Так, в этот раз Светлана Павелецкая удивила новыми Instagram-сторис. В них она обсудила с подписчиками школьные задания своего сына Александра от предыдущего брака. Однако на этих сторис можно заметить, что Светлана Павелецкая имеет на руке ювелирное украшение, стоимостью более 364 тысяч гривен.

Как оказалось, это браслет от бренда Tiffany, который на официальном сайте стоит 8 800 долларов (в переводе на гривны, примерно 364 тысячи). Кроме того, золотистые ювелирные украшения можно заметить и на шее возлюбленной экс-министра Кулебы.

Отметим, что слухи о романе Дмитрия Кулебы и Светланы Павелецкой начали появляться в 2021 году. А уже весной 2022 года на тот момент министр иностранных дел развелся с женой Евгенией и подтвердил отношения с Павелецкой. Также известно, что пара живет вместе в квартире Светланы в Правительственном квартале.

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