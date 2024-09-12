Може собі дозволити: кохана ексміністра Кулеби покрасувалася в браслеті за 364 тисячі (фото)

Світлана Павелецька знову розбурхала мережу розкішним аксесуаром

Днями в українському Кабінеті міністрів розпочалися серйозні кадрові перестановки та зміни. Деяких міністрів та чиновників переставили, а інших узагалі звільнили з Кабміну. "Під роздачу" потрапив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який також втратив свою високу посаду. Проте, схоже, в особистому житті в ексміністра все добре, а його обраниця Світлана Павелецька продовжує красуватися у брендових речах та дорогій ювелірці.

Так, цього разу Світлана Павелецька здивувала новими Instagram-сторісами. Вони обговорила з підписниками шкільні завдання свого сина Олександра від попереднього шлюбу. Однак на цих сторіс можна помітити, що Світлана Павелецька має на руці ювелірну прикрасу вартістю понад 364 тисячі гривень.

Як виявилося, це браслет від бренду Tiffany, який на офіційному сайті коштує 8 800 доларів (у гривнях це приблизно 364 тисячі). Крім того, золотаві ювелірні прикраси можна побачити і на шиї коханої ексміністра Кулеби.

Зазначимо, що чутки про роман Дмитра Кулеби та Світлани Павелецької почали з’являтися у 2021 році. А вже навесні 2022 року на той момент міністр закордонних справ розлучився із дружиною Євгенією та підтвердив стосунки з Павелецькою. Також відомо, що пара живе разом у квартирі Світлани в Урядовому кварталі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає колишня дружина Кулеби, і що про неї відомо. Пройшла до Київради та щаслива після розлучення.