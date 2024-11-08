Участница "Холостяка" покинула шоу еще до церемонии: кто это и что произошло (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Участница внезапно покинула проект
Продолжается 13 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", в котором девушки борются за сердце главного героя — Александра Терена, ветерана и общественного деятеля.
Главный герой пригласил двух участниц на свидание: 21-летнюю диджейку Елизавета из Хмельницкого и 27-летнюю сомелье Алина из Кривого Рога. Девушки вместе с Александром отправились играть в гольф. Во время занятия они задавали друг другу вопросы об интересах и предыдущем жизненном опыте. А потом продолжили общение в заведении.
По правилам кто-то должен покинуть шоу на двойном свидании. Так, Терен решил дать розу Елизавете из Хмельницкого. А сомелье Алина из Кривого Рога отправил домой. Причиной послужило то, что девушка, по словам главного героя, постоянно говорила о себе.
По мнению Александра, Алина пришла распиарить себя как сомелье и рассказать о своем увлечении. В то же время она практически не задавала парню вопросов и не поинтересовалась, в частности, пьет ли вино он сам. Потому и Терен решил попрощаться с девушкой.
Ранее "Телеграф" рассказывал об интервью экс-участницы шоу "Холостяк" Марички Довбенко. Она пообщалась с девушками из разных сезонов проекта и узнала неожиданные детали.