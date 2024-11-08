Учасниця "Холостяка" покинула шоу ще до церемонії: хто це і що сталося (фото)

Учасниця раптово покинула проєкт

Триває 13-й сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк", у якому дівчата борються за серце головного героя — Олександра Терена, ветерана та громадського діяча.

Головний герой запросив двох учасниць на побачення: 21-річну діджейку Єлизавету з Хмельницького та 27-річну сомельє Аліна з Кривого Рогу. Дівчата разом з Олександром відправилися грати у гольф. Під час заняття вони ставили одне одному питання про інтереси та попередній життєвий досвід. А потім продовжили спілкування в закладі.

За правилами, хтось повинен покинути шоу на подвійному побаченні. Так, Терен вирішив дати троянду Єлизаветі з Хмельницького. Натомість сомельє Аліна з Кривого Рогу відправив додому. Причиною стало те, що дівчина, за словами головного героя, постійно говорила про себе.

На думку Олександра, Аліна прийшла розпіарити себе як сомельє та розповісти про своє захоплення. Натомість вона практично не ставила хлопцю питань та не поцікавилась, зокрема, чи п'є вино він сам. Тому й Терен вирішив попрощатися з дівчиною.

Раніше "Телеграф" розповідав про інтерв'ю ексучасниці шоу "Холостяк" Марічки Довбенко. Вона поспілкувалась з дівчатами з різних сезонів проєкту й дізналась несподівані деталі.