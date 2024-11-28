Живёт в ОАЭ, но поддерживает Украину: какой была в юности телеведущая Василиса Фролова

Телеведущая начала свой путь с моделинга

Популярная украинская модель, телеведущая и радиоведущая Василиса Фролова, уехавшая из Украины еще до начала полномасштабной войны, недавно во второй раз вышла замуж за мужчину, с которым воспитывает трехлетнего сына. Звезда очень изменилась за последние несколько лет — раньше она более обжигаема и имела нестандартный вкус в одежде и макияже.

Телеведущая родом из Харькова, а ее путь к славе начался в мире моды. "Телеграф" решил вспомнить, какой была Василиса Фролова в юности и как построила свою карьеру.

Василиса Фролова (настоящее имя – Юлия Фролова) родилась 16 февраля 1978 года в Харькове. Ее карьера началась с мира моды. В 1995 году она получила титул "Вице-мисс Харькова", а затем стала участницей международных конкурсов красоты, завоевав титул "Miss Body Beautiful of the World" в Сингапуре и Турции (1996). В модельной карьере она сотрудничала с агентствами в Париже и Москве.

Карьеру телеведущей она начала с утреннего шоу "7-я студия" и харьковского канала. Она вела программу вместе известными участниками местного "КВН" Глебом Тимошенко и Игорем Диденко.

В 2003 году Василиса начала работать ведущей на телеканале М1, где стала популярной благодаря прямым эфирам и шоу, например "Guten Morgen" и "Амазонки". Впоследствии она расширила свою карьеру, работая в реалити-шоу ("Фабрика звезд") и ведущая спортивных и развлекательных программ.

Личная жизнь Василисы Фроловой

За 11 лет Василиса Фролова находилась в отношениях с креативным директором Александром Стрижельчиком. У них был собственный дом, где они обустроили детскую комнату, но детей у пары завести не получалось.

Василиса долгое время не была официально замужем, однако в конце 2020 года объявила о беременности, а в марте 2021 года родила сына Родиона. Его отцом является Дмитрий Котеленец, креативный продюсер, известный своей работой на украинском телевидении. На днях пара объявила о том, что они теперь официально – муж и жена. Звезда даже поделилась фотографиями со свадьбы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о муже-французе Виктории Маремухе, с которым она находилась в свободных отношениях. Недавно появились слухи об их разводе.