Живе в ОАЕ, але підтримує Україну: якою була в юності телеведуча Василіса Фролова

Телеведуча розпочала свій шлях з моделінгу

Популярна українська модель, телеведуча та радіоведуча Василіса Фролова, яка виїхала з України ще до початку повномасштабної війни, нещодавно удруге вийшла заміж за чоловіка, з яким виховує трирічного сина. Зірка дуже змінилася за останні кілька років — раніше вона більш опальною та мала нестандартний смак в одязі та макіяжі.

Телеведуча родом з Харкова, а її шлях до слави почався у світі моди. "Телеграф" вирішив пригадати, якою була Василіса Фролова в юності і як побудувала свою кар’єру.

Василіса Фролова (справжнє ім'я — Юлія Фролова) народилася 16 лютого 1978 року в Харкові. Її кар’єра розпочалася зі світу моди. У 1995 році вона здобула титул "Віце-міс Харкова", а згодом стала учасницею міжнародних конкурсів краси, завоювавши титул "Miss Body Beautiful of the World" у Сінгапурі та Туреччині (1996). У модельній кар'єрі вона співпрацювала з агентствами в Парижі та Москві.

Кар’єру телеведучої вона почала із ранкового шоу "7-я студія" та харківському каналі. Вона вела програму разом відомими учасниками місцевого "КВК" Глібом Тимошенком і Ігорем Діденком.

У 2003 році Василіса почала працювати ведучою на телеканалі М1, де стала популярною завдяки прямим ефірам і шоу, як-от "Guten Morgen" та "Амазонки". Згодом вона розширила свою кар’єру, працюючи в реаліті-шоу ("Фабрика зірок") та як ведуча спортивних і розважальних програм.

Особисте життя Василіси Фролової

Упродовж 11 років Василіса Фролова перебувала у стосунках із креативним директором Олександром Стрижельчиком. У них був власний будинок, де вони облаштували дитячу кімнату, але дітей у пари завести не виходило.

Василіса тривалий час не була офіційно одружена, проте в кінці 2020 року оголосила про вагітність, а в березні 2021 року народила сина Родіона. Його батьком є Дмитро Котеленець, креативний продюсер, відомий своєю роботою на українському телебаченні. Днями пара оголосила про те, що вони тепер офіційно чоловік і дружина. Зірка навіть поділилася світлинами із весілля.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про чоловіка-француза Вікторії Маремухи, з яким вона перебувала у вільних стосунках. Нещодавно з’явилися чутки про їхнє розлучення.