"Холостяк-13": с кем из девушек навсегда попрощался Александр Терен в пятом выпуске (фото)

Главный герой "Холостяка-13" сделал свой решающий выбор 29 ноября

В пятницу, 29 ноября, на телеканале СТБ вышел пятый сезон самого романтичного шоу страні "Холостяк-13" с главным героем Александром Тереном. В этом выпуске украинский военнослужащий попрощался с двумя участницами: Вероникой Дорошко и Ксенией Щербач.

Эту неделю девушки провели в одном из красивых отелей во Львовской области. Участницы должны были проявлять инициативу и приглашать Александра на свидания и ставить ему неудобные вопросы, которые стоит обсуждать в паре, чтобы выстраивать комфортные отношения. Этой возможностью воспользовались несколько участниц. Всего у холостяка было шесть индивидуальных и одно групповое свидание с двумя девушками.

Напомним, что с начала шоу за сердце главного героя боролись 26 украинских красавиц. И каждую неделю одна или две девушки покидали проект по решению Александра Терена.

Кто из участниц "Холостяка-13" покинул проект в пятом выпуске

На пятой неделе главный герой шоу Александр Терен решил, что у него не получится построить серьезные отношения с Вероникой Дорошко. Девушка родом из Херсона, а сейчас проживает в Киеве. Он не увидел между ними взаимодействия и близости, поэтому решил отпустить ее, не вручив розу.

Вероника Дорошко не получила розу в пятом выпуске "Холостяка-13"

Также проект покинула Ксения Щербач из Словечного (Житомирская область). Александр отметил, что между ними есть что-то лишнее и оно не дает ему делать навстречу к девушке следующие шаги. Холостяк признал, что у него нет чувств к девушке.

В пятом выпуске "Холостяка-13" шоу покинула Ксения Щербач

"Телеграф" писал ранее, что в четвертом выпуске "Холостяка-13" проект покинула "модель с чувством юмора" Елизавета Луцюк. Александр Терен не увидел серьезности ее намерений.