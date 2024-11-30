"Холостяк-13": з ким із дівчат назавжди попрощався Олександр Терен у п’ятому випуску (фото)

Головний герой "Холостяка-13" зробив свій вирішальний вибір 29 листопада

У п’ятницю, 29 листопада, на телеканалі СТБ вийшов п’ятий сезон найромантичнішого шоу країни "Холостяк-13" з головним героєм Олександром Тереном. У цьому випуску український військовослужбовець попрощався із двома учасницями: Веронікою Дорошко та Ксенією Щербач.

Цей тиждень дівчата провели в одному з найкрасивіших готелів у Львівській області. Учасниці мали виявляти ініціативу та запрошувати Олександра на побачення та ставити йому незручні питання, які варто обговорювати у парі, щоб вибудовувати комфортні стосунки. Цією нагодою скористалися кілька учасниць. Загалом у холостяка було шість індивідуальних та одне групове побачення з двома дівчатами.

Нагадаємо, що з початку шоу за серце головного героя боролися 26 українських красунь. І щотижня одна чи дві дівчини залишали проєкт за рішенням Олександра Терена.

Хто з учасниць "Холостяку-13" залишив проєкт у п’ятому випуску

На п’ятому тижні головний герой шоу Олександр Терен вирішив, що йому не вдасться побудувати серйозні стосунки з Веронікою Дорошко. Дівчина родом із Херсона, а зараз проживає у Києві. Він не побачив між ними взаємодії та близькості, тому вирішив відпустити її, не вручивши троянду.

Вероніка Дорошко не отримала троянду у п’ятому випуску "Холостяка-13"

Також проєкт залишила Ксенія Щербач зі Словечного (Житомирська область). Олександр зазначив, що між ними є щось зайве і воно не дає йому робити назустріч дівчині наступні кроки. Холостяк визнав, що не має почуттів до дівчини.

У п’ятому випуску "Холостяка-13" шоу покинула Ксенія Щербач

"Телеграф" писав раніше, що у четвертому випуску "Холостяка-13" проєкт залишила "модель із почуттям гумору" Єлизавета Луцюк. Олександр Терен не побачив серйозності її намірів.