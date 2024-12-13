Получил "Золотой мяч" 20 лет назад: как изменился Андрей Шевченко и где сейчас его главный трофей (фото)

Шевченко стал третьим украинцем, удостоенным этой награды

Ровно 20 лет назад, 13 декабря 2004 года, украинский футболист Андрей Шевченко стал лучшим в Европе и получил "Золотой мяч". Это самая престижная индивидуальная награда в мире футбола.

"Телеграф" решил вспомнить об этом событии и показать, как выглядел Андрей Шевченко 20 лет назад. Также мы узнали, где сейчас находится легендарный трофей.

Как выглядел Андрей Шевченко 20 лет назад и как получил "Золотой мяч"

Карьера украинского футболиста Андрея Шевченко была отмечена многими наградами, но самой престижной из них стал "Золотой мяч" в 2004 году. Шевченко признали лучшим футболистом года в Европе и он стал третьим украинцем, после Олега Блохина и Игоря Беланова, получившим его.

Нападающему сборной Украины и итальянского "Милана" Андрею Шевченко на тот момент было 28 лет. В голосовании за "Золотой мяч", который вручает по результатам опроса французски журнал France Football, футболист набрал 175 очков, обыграв португальца Деку (139) и бразильца Роналдинью (133).

Андрей Шевченко 20 лет назад получил "Золотой мяч"

Отметим, что в сезоне 2002/2003 года Андрей Шевченко проявил себя максимально успешно, вместе с "Миланом" он выиграл Кубок Италии и первым из украинских футболистов — Лигу Чемпионов (забив решающий гол в серии послематчевых пенальти в ворота "Ювентуса"), а также Суперкубок УЕФА.

В 2004 году украинский футболист впервые стал чемпионом Италии и был признан лучшим бомбардиром Серии А. И в этом же году за спортивные достижения и личный вклад в развитие украинского футбола, Андрея Шевченко указом президента Кучмы удостоили звания Героя Украины с вручением Ордена Государства.

Адрей Шевченко в 2004 году стал лучшим футболистом Европы

Шевченко также становился финалистом Лиги чемпионов в 2005 и 2008 годах. В 2005 году он был включен в список лучших игроков мира ФИФА.

Как выглядит Андрей Шевченко сейчас и где его "золотой" трофей

В 2012 году Андрей Шевченко заявил, что уходит из футбола в политику, но карьеру в этой сфере ему построить не удалось. Вскоре легенда украинского футбола стал главным тренером сборной Украины.

Андрей Шевченко вошел в список лучших тренеров десятилетия (2011—2020) по версии МФФИИС (17-е место) и лучших тренеров национальных сборных по итогам года по версии организации (2019 — 8-е место, 2020 — 9-е место). А в январе 2024 года Шевченко единогласно избрали президентом Украинской ассоциации футбола.

Адрей Шевченко сейчас президент Украинской ассоциации футбола

Что касается "Золотого мяча", то в честь 20-летия его вручения Андрею Шевченко, легендарный трофей отправится поездами "Укрзализныци" в турне по украинским городам. С 5 по 15 декабря "Золотой мяч" находится в Киеве, в парке имени Тараса Шевченко. В эти дни каждый желающий имеет возможность увидеть легендарный трофей.

Как за 20 лет изменился Андрей Шевченко

Далее "Золотой мяч" поедет в несколько городов, а именно: Краматорск (16.12), Тернополь (17.12), Хмельницкий (17.12), Харьков (18.12), Винницу (19.12), Львов (20.12), Запорожье (21.12), Днепр (22.12), Одессу (23.12) и родной для Шевченко Яготин (24.12).

"Золотой мяч" Шевченко поедет в тур украинскими городами

"Телеграф" писал ранее, как выглядит сестра Андрея Шевченко и что о ней известно. Женщина всегда радовалась успехам брата и занимается его бизнес-проектами.