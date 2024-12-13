Отримав "Золотий м’яч" 20 років тому: як змінився Андрій Шевченко і де зараз його головний трофей (фото)

Шевченко став третім українцем, удостоєним цієї нагороди

Рівно 20 років тому, 13 грудня 2004 року, український футболіст Андрій Шевченко став найкращим у Європі та отримав "Золотий м’яч". Це найпрестижніша індивідуальна нагорода у світі футболу.

"Телеграф" вирішив згадати про цю подію та показати, як виглядав Андрій Шевченко 20 років тому. Також ми дізналися, де зараз його легендарний трофей.

Як виглядав Андрій Шевченко 20 років тому та як отримав "Золотий м’яч"

Кар’єру українського футболіста Андрія Шевченка було відзначено багатьма нагородами, але найпрестижнішою з них став "Золотий м’яч" у 2004 році. Шевченка визнали найкращим футболістом року в Європі й він став третім українцем, після Олега Блохіна та Ігоря Бєланова, який отримав її.

Нападнику збірної України та італійського "Мілана" Андрію Шевченку на той момент було 28 років. У голосуванні за "Золотий м’яч", яке вручає за результатами опитування французький журнал France Football, футболіст набрав 175 очок, обігравши португальця Деку (139) та бразильця Роналдінью (133).

Андрій Шевченко 20 років тому отримав "Золотий м’яч"

Зазначимо, що у сезоні 2002/2003 року Андрій Шевченко виявив себе максимально успішно, разом із "Міланом" він виграв Кубок Італії та першим з українських футболістів — Лігу Чемпіонів (забивши вирішальний гол у серії післяматчевих пенальті у ворота "Ювентуса"), а також Суперкубок УЄФА.

У 2004 році український футболіст вперше став чемпіоном Італії й був визнаний найкращим бомбардиром Серії А. І цього року за спортивні досягнення та особистий внесок у розвиток українського футболу, Андрія Шевченка указом президента Кучми нагородили званням Героя України з врученням Ордену Держави.

Адрей Шевченко у 2004 році став найкращим футболістом Європи

Шевченко також ставав фіналістом Ліги чемпіонів у 2005 та 2008 роках. У 2005 році він був включений до списку найкращих гравців світу ФІФА.

Як виглядає Андрій Шевченко зараз і де його "золотий" трофей

У 2012 році Андрій Шевченко заявив, що йде з футболу в політику, але кар’єру в цій сфері йому побудувати не вдалося. Невдовзі легенда українського футболу став головним тренером збірної України.

Андрій Шевченко увійшов до списку найкращих тренерів десятиліття (2011—2020) за версією IFFHS (17-те місце) та найкращих тренерів національних збірних за підсумками року за версією організації (2019 — 8-ме місце, 2020 — 9-ме місце). А у січні 2024 року Шевченка одноголосно обрали президентом Української асоціації футболу.

Адрей Шевченко зараз президент Української асоціації футболу

Щодо "Золотого м’яча", то на честь 20-річчя його вручення Андрію Шевченку, легендарний трофей вирушить поїздами "Укрзалізниці" у турне українськими містами. З 5 по 15 грудня "Золотий м’яч" знаходиться в Києві, в парку імені Тараса Шевченка. Цими днями кожен охочий має змогу побачити легендарний трофей.

Як за 20 років змінився Андрій Шевченко

Далі "Золотий м’яч" поїде до кількох міст, а саме: Краматорськ (16.12), Тернопіль (17.12), Хмельницький (17.12), Харків (18.12), Вінницю (19.12), Львів (20.12), Запоріжжя (21.12), Дніпро (22.12) ), Одесу (23.12) та рідний для Шевченка Яготин (24.12).

"Золотий м’яч" Шевченко поїде у тур українськими містами

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