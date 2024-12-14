"Холостяк-13" с Александром Тереном: кто ушел из проекта в седьмом выпуске

В 8 выпуск проекта прошли три участницы

В пятницу, 13 декабря, вышел 7 выпуск 13 сезона романтического реалити "Холостяк" с ветераном и общественным деятелем Александром Тереном. На этой неделе проект покинула одна девушка.

В 7 выпуске за сердце холостяка боролись четыре девушки: будущая дипломат Юстина Багай, волонтер Инна Белень, продюсер образовательных курсов Алина Моисеенко, тарологиня Анастасия Юзьвак.

Вместе с Юстиной Александр Терен учил испанский язык, а также впервые поцеловался. С Алиной главный герой занимался лепкой из глины. В процессе общения выяснилось, что девушка училась на журналиста и участвовала в конкурсе "Мисс Украина 2018".

А вот с Инной Терен наслаждался катанием по Киеву. Девушка неожиданно показала герою свое жилье, которое сейчас строят на левом берегу. На свидании с Анастасией Александр посетил урок по каллиграфии. Позже участники перешли в уютную комнату у камина, где Александр рисовал буквы на теле девушки. Они часто целовались.

Кто покинул шоу в 7 выпуске "Холостяка-13"

Александр Терен решил попрощаться в седьмом выпуске с Алиной Моисеенко. По мнению холостяка, девушка постоянно пытается быть идеальной и все обдумывает детали. Терен усомнился в ее искренности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как сложилась жизнь победительницы "Холостяка-2" Елены Рясновой. Она находилась в отношениях с фотографом королевского происхождения Александром Мэтью-Романовым.