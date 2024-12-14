"Холостяк-13" з Олександром Тереном: хто покинув проєкт в сьомому випуску

До 8 випуску проєкту потрапили троє учасниць

У п'ятницю, 13 грудня, вийшов 7 випуск 13 сезону романтичного реаліті "Холостяк" з ветераном і громадським діячем Олександром Тереном. Цього тижня проєкт покинула одна дівчина.

У 7 випуску за серце холостяка боролися четверо дівчат: майбутня дипломатка Юстина Багай, волонтерка Інна Белень, продюсерка освітніх курсів Аліна Мойсеєнко, тарологиня Анастасія Юзьвак.

Разом з Юстиною Олександр Терен вчив іспанську мову, а також вперше поцілувався. З Аліною головний герой займався ліпленням з глини. У процесі спілкування з'ясувалось, що дівчина навчалась на журналіста та брала участь у "Міс Україна-2018".

А от з Інною Терен насолоджувався катанням по Києву. Дівчина несподівано показала герою своє житло, яку зараз будують на лівому березі. Натомість на побаченні з Анастасією Олександр відвідав урок з каліграфії. Пізніше учасники перейшли у затишну кімнату біля каміна, де Олександр малював букви на тілі дівчини. Також вони часто цілувались.

Хто покинув шоу у 7 випуску "Холостяка-13"

Олександр Терен вирішив попрощатися у сьомому випуску з Аліною Мойсеєнко. На думку холостяка, дівчина постійно намагається бути ідеальною та все продумує до деталей. Терен засумнівався у її щирості, тому вирішив її відпустити.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як склалося життя переможниці "Холостяка-2" Олени Ряснової. Вона перебувала у стосунках з фотографом з королівським походженням Олександром Метью-Романовим.