Была матерью троих сыновей и имела сотни тысяч подписчиков: что известно о погибшей блогерше Анне Жук

Сегодня стало известно о ДТП, в котором погибла харьковская блогерша Анна Жук

В пятницу, 24 января, стало известно, что на трассе Харьков-Киев в страшном ДТП погибла 39-летняя украинская блогерша Анна Жук. Она родом из Харькова и также известна в сети, как Аннет. Как сообщают в соцсетях, на трассе был сильный туман, а за рулем автомобиля был муж блогерши. Авария произошла во время обгона по правой полосе. Анна Жук погибла на месте, а один из ее детей получил травмы.

Что известно об Анне Жук?

Анна Жук — известная украинская блогерша с проукраинской позицией. Ее страница в Instagram насчитывает более 370 тысяч подписчиков. Еще почти 35 тысяч поклонников было в телеграмм-канале блогерши. Сейчас обе страницы Аннет закрыты.

Известно, что вместе с мужем Анна растила троих сыновей. Они с семьей жили в Харькове. Девушка вела активную социальную жизнь и делилась фото и видео с подписчиками в своем микроблоге.

Также известно, что Анна Жук участвовала в разных проектах, которые были направлены на поддержку женщин. Так, например, она проводила мастер-классы и тренинги в поддержку женщин, а также была активной гостьей интервью и подкастов.

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