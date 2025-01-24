Була матір’ю трьох синів і мала сотні тисяч підписників: що відомо про загиблу блогерку Анну Жук

Сьогодні стало відомо про ДТП, в якій загинула харківська блогерка Анна Жук

У п’ятницю, 24 січня, стало відомо, що на трасі Харків-Київ у страшній ДТП загинула 39-річна українська блогерка Анна Жук. Вона родом із Харкова і також відома у мережі, як Аннет. Як повідомляють у соцмережах, на трасі був сильний туман, а за кермом автомобіля був чоловік блогерки. Аварія сталася під час обгону по правій смузі. Анна Жук загинула на місці, а один із її синів отримав травми.

Що відомо про Анну Жук?

Анна Жук – відома українська блогерка з проукраїнською позицією. Її сторінка в Instagram налічує понад 370 тисяч підписників. Ще майже 35 тисяч шанувальників було у телеграм-каналі блогерки. Наразі обидві сторінки Аннет закриті.

Відомо, що разом із чоловіком Анна виховувала трьох синів. Вони із сім’єю жили у Харкові. Дівчина вела активне соціальне життя та ділилася фото та відео з підписниками у своєму мікроблозі.

Також відомо, що Анна Жук брала участь у різних проектах, спрямованих на підтримку жінок. Так, наприклад, вона проводила майстер-класи та тренінги на підтримку жінок, а також була активною гостею інтерв'ю та подкастів.

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