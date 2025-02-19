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Новая украиноязычная песня "Инстинкт" певицы LOBODA стала хитом

Автор
Дмитрий Романов
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Новая украиноязычная песня "Инстинкт" певицы LOBODA стала хитом Новость обновлена 19 февраля 2025, 18:43

В День всех влюбленных LOBODA презентовала новый украиноязычный танцевальный трек "Инстинкт", а уже через четыре он попал в топ чартов в Украине. Так, по данным, РБК-Украина, песня заняла четвертое место в Top-100: Ukraine на стриминговом сервисе Apple Music. А в рейтинге наиболее прослушиваемых песен в Киеве она оказалась на второй строчке.

Песня Светланы Лободы стала единственным украиноязычным треком в пятерке наиболее популярных в Украине на Apple Music, отмечает издание.

песня Лободы на четвертом месте в Top-100
песня Лободы на 2-м месте в Киеве

"Инстинкт" – композиция о любви, которая может разбивать сердца. Глубокие переживания, выраженные в словах песни, положены на легкий поп-афро-хаус. Этот стиль является продолжением музыкальной ДНК LOBODA с фирменной долей звуковых экспериментов", пишет РБК-Украина.

Слова для песни написал Андрей Парфенов, являющийся автором большинства треков для альбома Made in U. Музыку написала сама певица. "Я давно не писала музыку сама. Услышав бит, в голове появилась мелодия. Вышло неплохо", – прокомментировала LOBODA.

Премьера "Инстинкта" состоялась вживую 14 февраля на сцене в Торонто в рамках масштабного тура XXLo Tour по Северной Америке. Также концерты прошли в Чикаго, Нью-Йорке, Майами и Лос-Анджелесе. Тур продолжится и по городам Европы: в Париже, Женеве, Цюрихе и Ницце.

Туры певицы благотворительные: средства от продажи билетов она перечисляет на помощь украинцам, пострадавшим от войны.

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#Світлана Лобода