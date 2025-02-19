Нова україномовна пісня "Інстинкт" співачки LOBODA стала хітом

У День всіх закоханих LOBODA презентувала новий україномовний танцювальний трек "Інстинкт", а вже за чотири він потрапив до топ чартів в Україні. Так, за даними, РБК-Україна , пісня посіла четверте місце у Top-100: Ukraine на стримінговому сервісі Apple Music. А в рейтингу пісень, які найбільше слухають у Києві, вона опинилась на другій сходинці.

Пісня Світлани Лободи стала єдиним україномовним треком у п’ятірці найбільш популярних в Україні на Apple Music, зазначає видання.

"Інстинкт" – композиція про любов, яка може розбивати серця. Глибокі переживання, які висловлені у словах пісні, покладені на легкий поп-афро-хаус. Цей стиль є продовженням музичного ДНК LOBODA, із фірмовою часткою звучних експериментів", пише РБК-Україна.

Слова для пісні написав Андрій Парфенов, який є автором більшості треків для альбому Made in U. Музику написала сама співачка. "Я давно не писала музику сама. Почувши біт, у голові з’явилася мелодія. Вийшло непогано", – прокоментувала LOBODA.

Прем’єра "Інстинкту" відбулась наживо 14 лютого на сцені у Торонто у рамках масштабного туру XXLo Tour Північною Америкою. Також концерти відбулись у Чикаго, Нью-Йорку, Маямі та Лос-Анджелесі. Тур продовжиться і містами Європи: у Парижі, Женеві, Цюриху та Ніцці.

Тури співачки є благодійними: кошти від продажу квитків вона перераховує на допомогу українцям, постраждалим від війни.