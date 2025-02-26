Прилетело в дом неподалеку. Россия ударила по селу, где живет известный телеведущий с женой и маленьким сыном

В частном секторе на Киевщине в результате атаки произошел пожар

В ночь на 26 февраля российские оккупанты вновь атаковали Украину "шахедами", в частности взрывы прогремели в Киевской области. В Бучанском районе в результате атаки полностью сгорел частный дом. Как оказалось, в эпицентре событий оказался популярный телеведущий Владимир Остапчук и его семья.

На своей странице в Instagram шоумен опубликовал storis, показав пылающий дом. Владимир отметил, что "прилет" произошел вблизи их недвижимости, где находилась его супруга и новорожденный сын.

Село, где живет Остапчук с семьей, обстреляли "шахеды"

Остапчук не стал раскрывать детали ночного обстрела села, в котором они проживают. Лишь показал, как спасатели борются с последствиями атаки "шахеда".

Его жена Катерина также поделилась ужасами, которые им пришлось пережить этой ночью. На своей странице она отметила, что долгое время были слышны громкие взрывы, вместе с мужем и новорожденным сыном они прятались в безопасном месте.

Остапчук вместе с женой и сыном прятались от "шахедов"

"Телеграф" писал ранее, в ночь на 26 февраля произошло четыре прилета "шахедов" в Харькове. Один из них влетел в квартиру на втором этаже 9-этажки в Киевском районе, там возник пожар