Прилетіло в будинок неподалік. Росія вдарила по селу, де живе відомий телеведучий з дружиною та маленьким сином

У приватному секторі на Київщині внаслідок атаки сталася пожежа

У ніч на 26 лютого російські окупанти знову атакували Україну "шахедами", зокрема вибухи пролунали на Київщині. У Бучанському районі внаслідок атаки повністю згорів приватний будинок. Як виявилося, в епіцентрі подій виявився популярний телеведучий Володимир Остапчук та його родина.

На своїй сторінці в Instagram шоумен опублікував storis, показавши будинок, покритий полум'ям. Володимир зазначив, що "приліт" стався поблизу їхнього дому, де знаходилася його дружина та новонароджений син.

Село, де мешкає Остапчук із родиною, обстріляли "шахеди"

Остапчук не розкривав деталі нічного обстрілу села, в якому вони проживають. Лише показав, як рятувальники борються із наслідками атаки "шахеда".

Його дружина Катерина також поділилася жахами, які їм довелося пережити цієї ночі. На своїй сторінці вона зазначила, що довгий час були чутні гучні вибухи, разом із чоловіком та новонародженим сином вони ховалися у безпечному місці.

Остапчук разом із дружиною та сином ховалися від "шахедів"

"Телеграф" писав раніше, у ніч на 26 лютого сталося чотири прильоти "шахедів" у Харкові. Один із них влетів у квартиру на другому поверсі 9-поверхівки у Київському районі, там виникла пожежа