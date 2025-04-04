"Была очень зажигательная женщина": известный украинский певец удивил казусом с концерта

На концертах артиста периодически происходят забавные ситуации

Современный исполнитель Дмитрий Волканов прославился участием в "Х-факторе", где стал суперфиналистом. Также он был бэк-вокалистом Андрея Данилко. Несколько лет назад певец начал сольную карьеру как Volkanov. Артист поделился казусом из гастрольного тура, который случился в одном из городов.

Волканов рассказал изданию "Телеграф", что забавная ситуация произошла в городке Лохвица Полтавской области. Одна посетительница концерта заставила его выпить полбутылки коньяка. Исполнитель согласился, хотя было сложно, поскольку сейчас он поддерживает здоровый образ жизни. Он разливал коньяк со слушательницей прямо на сцене.

"Без казусов, конечно, мы не можем жить, это такой жанр у нас. Вот, например, в Лохвице одна женщина заставила меня выпить полбутылки коньяка. При том, что я сейчас на спорте. Мы с ней себе наливали, она была такая, очень зажигательная женщина", — поделился артист.

На концертах Волканова периодически случаются казусы, фото с его инстаграма

Волканов отметил, что на его концерты приходят люди, имеющие такую же энергетику и настроение, как и он. Это позволяет ему вести импровизацию и свободу на сцене. В то же время, певец часто общается со слушателями из зала, поэтому на концертах возникают неожиданные и комические ситуации.

"К нам ходят люди, которые по вайбу нам очень подходят, как и мы им. Поэтому на каждом концерте бывают какие-то неординарные случаи. И мне очень нравится, что я имею свободу в импровизации в этих моментах. Люди могут пошутить, что-то крикнуть из зала. Это всегда живой диалог. У нас программа, конечно, одна и та же, но каждый концерт не похож на предыдущий, потому что в каждом городе разные люди, разные колориты", — поделился артист.

Волканов часто общается с людьми из зала на концертах, фото с его инстаграма

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