"Була дуже запальна жіночка": відомий український співак здивував казусом із концерту

На концертах артиста періодично відбуваються кумедні ситуації

Сучасний виконавець Дмитро Волканов прославився участю у "Х-факторі", де став суперфіналістом. Також він був бек-вокалістом Андрія Данилка. Кілька років тому співак почав сольну кар'єру як Volkanov. Артист поділився казусом із гастрольного туру, який трапився в одному із міст.

Волканов розповів виданню "Телеграф", що кумедна ситуація трапилась у містечку Лохвиця, що на Полтавщині. Одна відвідувачка концерту змусила його випити пів пляшки коньяку. Виконавець погодився, хоча було складно, оскільки зараз він підтримує здоровий спосіб життя. Він розливав коньяк зі слухачкою просто на сцені.

"Без казусів, звичайно, ми не можемо жити, це такий жанр у нас. От, наприклад, в Лохвиці одна жінка заставила мене випити пів пляшки коньяку. При тому, що я зараз на спорті. Ми з нею собі наливали, вона була така, дуже запальна жіночка", — поділився артист.

На концертах Волканова періодично відбуваються казуси, фото з його інстаграму

Волканов зазначив, що на його концерт приходять люди, які мають таку ж енергетику та настрій, як і він. Це дозволяє йому вести імпровізацію та мати свободу на сцені. Водночас співак часто спілкується зі слухачами із залу, тому на концертах виникають несподівані та комічні ситуації.

"До нас ходять люди, які по вайбу нам дуже пасують, як і ми їм. Тому на кожному концерті бувають якісь неординарні випадки. І мені дуже подобається, що я маю свободу в імпровізації в цих моментах. Люди можуть пожартувати, щось крикнути із залу. Це завжди живий діалог. В нас програма, звичайно, одна і та сама, але кожен концерт не схожий на попередній, тому що в кожному місті різні люди, різні колорити", — поділився артист.

Волканов часто спілкується з людьми із залу на концертах, фото з його інстаграму

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