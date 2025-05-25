Укр

В России заподозрили, что роспуск "ВИА Гры" – просто пиар-ход. Приплели и Украину

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
ВИА Игра действительно не распалась? Новость обновлена 25 мая 2025, 13:49
ВИА Игра действительно не распалась?. Фото Коллаж "Телеграфа"

РосСМИ предполагают, что группа хочет ориентироваться на украинскую аудиторию

На днях стало известно, что женская группа "ВИА Гра" окончательно прекратила свое существование спустя 25 лет. Однако в сети есть информация, что это просто пиар-ход и Меладзе распустил коллектив, потому что хочет ориентироваться на украинскую аудиторию.

По данным российского телеграмм-канала, продюсеры и концертные агенства все еще принимают заказы на выступления группы. Это стоит 20 тысяч долларов.

Как сообщает телеграмм-канал, теперь для выступления "ВИА Гры" появилось новое условие — они не выступают для россиян. Поэтому роспуск — это не больше PR-кампании коллектива и их новой песни.

Скорее всего, группу ждет ребрендинг. Возможно изменится название, формат или даже состав коллектива. А громкие заявления о роспуске – только метод "прогрева" аудитории. Возможно, именно таким образом, продюсер группы хочет увеличить количество выступлений за рубежом и ориентироваться на аудиторию из Украины, поскольку солистки неоднократно поддерживали нашу страну. Также телеграмм-канал предположил, что песни "ВИА Гра" будет выпускать теперь на иностранном языке.

Состав группы ВИА Игра сейчас

Напомним, что последний состав группы — Ксения Попова, чей отец погиб на войне против России, киевлянка София Тарасова и россиянка Ульяна Синецкая. Константин Меладзе опубликовал последний трек "ВИА Гры", после чего объявил о роспуске коллектива. Песня называется Galileo.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что группа "Друга Ріка" отметит концертами годовщину культового альбома "Рекорды". С момента выхода альбома прошло 20 лет.

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#Виа Гра #Константин Меладзе