В России заподозрили, что роспуск "ВИА Гры" – просто пиар-ход. Приплели и Украину

РосСМИ предполагают, что группа хочет ориентироваться на украинскую аудиторию

На днях стало известно, что женская группа "ВИА Гра" окончательно прекратила свое существование спустя 25 лет. Однако в сети есть информация, что это просто пиар-ход и Меладзе распустил коллектив, потому что хочет ориентироваться на украинскую аудиторию.

По данным российского телеграмм-канала, продюсеры и концертные агенства все еще принимают заказы на выступления группы. Это стоит 20 тысяч долларов.

Как сообщает телеграмм-канал, теперь для выступления "ВИА Гры" появилось новое условие — они не выступают для россиян. Поэтому роспуск — это не больше PR-кампании коллектива и их новой песни.

Скорее всего, группу ждет ребрендинг. Возможно изменится название, формат или даже состав коллектива. А громкие заявления о роспуске – только метод "прогрева" аудитории. Возможно, именно таким образом, продюсер группы хочет увеличить количество выступлений за рубежом и ориентироваться на аудиторию из Украины, поскольку солистки неоднократно поддерживали нашу страну. Также телеграмм-канал предположил, что песни "ВИА Гра" будет выпускать теперь на иностранном языке.

Напомним, что последний состав группы — Ксения Попова, чей отец погиб на войне против России, киевлянка София Тарасова и россиянка Ульяна Синецкая. Константин Меладзе опубликовал последний трек "ВИА Гры", после чего объявил о роспуске коллектива. Песня называется Galileo.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что группа "Друга Ріка" отметит концертами годовщину культового альбома "Рекорды". С момента выхода альбома прошло 20 лет.