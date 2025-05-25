В Росії запідозрили, що розпуск "ВІА Гри" - просто піар-хід. Приплели і Україну

РосЗМІ припускають, що гурт хоче орієнтуватися на українську аудиторію

Днями стало відомо, що жіночий гурт "ВІА Гра" остаточно припинив своє існування через 25 років. Однак у мережі є інформація, що це просто піар-хід і Меладзе розпустив колектив, бо хоче орієнтуватися на українську аудиторію.

За даними російського телеграм-каналу, продюсери та концертні агенції все ще приймають замовлення на виступи гурту. Це коштує 20 тисяч доларів.

Як повідомляє телеграм-канал, тепер для виступу "ВІА Гри" з’явилася нова умова — вони не виступають для росіян. Тому розпуск — це не більше, ніж PR-кампанія колективу та їхньої нової пісні.

Скоріше всього, на гурт чекає ребрендинг. Можливо, зміниться назва, формат або навіть склад колективу. А гучні заяви про розпуск — лише метод "прогріву" аудиторії. Можливо, саме таким чином продюсер гурту хоче збільшити кількість виступів за кордоном та орієнтуватися на аудиторію з України, оскільки солістки неодноразово підтримували нашу країну. Також телеграм-канал припустив, що пісні "ВІА Гра" випускатиме тепер іноземною мовою.

Нагадаємо, що останній склад гурту — Ксенія Попова, чий батько загинув на війні проти Росії, киянка Софія Тарасова і росіянка Уляна Сінецька. Костянтин Меладзе опублікував останній трек "ВІА Гри", після чого оголосив про розпуск колективу. Пісня має назву Galileo.

Раніше "Телеграф" розповідав, що гурт "Друга Ріка" відзначить концертами річницю культового альбому "Рекорди". З моменту виходу альбому пройшло 20 років.