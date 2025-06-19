Мечты о любви и разговоры на пикантные темы: чем известен активист Гусаков, попавший в громкий скандал

Мужчину обвиняют в мошенничестве

Назарий Гусаков — львовский общественный активист и блогер, который стал фигурантом громкого скандала, живет со спинальной мышечной атрофией (СМА) второго типа уже 31 год. Эта болезнь поражает мышцы, отвечающие за функции дыхания, глотания, держание головы. Она требует постоянного лечения, которое стоит очень дорого. Но это не помешало парню стать популярным.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Назарии Гусакове и как он стал популярным. Кстати, парень более известен в кругах киберспортсменов, ведь он стал послом Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации, а также является менеджером по коммуникациям команды NAVI.

Что известно о Назарии Гусакове

Сейчас Назарию 31 год. Диагноз СМА ему был поставлен в возрасте 1 год и два месяца. К шести годам он мог без помощи других сидеть и поднимать руки, но потом его состояние ухудшилось. Для лечения нужны препараты, которые стоят сотни тысяч гривен, а без них парень может умереть.

Несмотря на это, Назарий стал известным активистом – он борется за равенство возможностей людей с инвалидностью, а также за безбарьерность. Он основал Facebook-сообщество "Чем живет Левандовка" (Левандовка — микрорайон во Львове), благодаря которому в этом районе появились новые пандусы. В 2021 году Назарий собирал средства на внедрение во Львове услуг социального такси для людей с инвалидностью. Также Гусаков не забывает о поддержке военных — он неоднократно производил собрание на нужды ВСУ.

Широкую популярность и узнаваемость он приобрел благодаря ведению блога. Там мужчина публикует свои фото, показывает свою жизнь как человека с инвалидностью и просто делится своими мыслями. Не обходится и без самоиронии, которой у него достаточно.

Гусаков в блоге вдохновляет других людей с инвалидностью. Он показывает, что у него не "ограниченные" возможности, и то, что на кресле колесном он живет полноценную жизнь и достигает своих целей. Он часто появляется на разных шоу, дает интервью известным людям. В частности, снялся в проекте "Что бесит…", а также общался с изданием "Гордон"

В интервью Дмитрию Гордону Назарий рассказывал, что с девушками он не знакомится с сайтами знакомств. Обычно он делает это в соцсетях или через общих друзей. Он отмечал, что является одним из немногих, кто может без предубеждений говорить о сексе в жизни людей с инвалидностью. А также блогер признавался, что ходит на свидания.

Скандал с Назарием Гусаковым

Скандал вокруг блогера вспыхнул 17 июня. Пользователи сети Х попросили у Назария отчеты об использовании средств, собранных на его лечение. На Monobank было собрано более 40 млн. грн, а также деньги на лекарства присылали на ПриватБанк, PayPal, BuyMeACoffee и криптокошелек Гусакова. Однако блогер не смог опубликовать подробные отчеты.

Впоследствии журналисты узнали, что на криптокошельке Назария был оборот 2,716 миллиона USDT. Также появилась информация о том, что он участвовал в ставках на спорт и онлайн-казино, в том числе на российских ресурсах.

Журналистка Ольга Худецкая собрала перечень противоречий, связанных со сбором денег. По ее данным, Гусаков заявлял, что ему нужна банка препарата стоимостью 500 тысяч гривен в месяц, а впоследствии сумма выросла до 730 тысяч гривен. В сообщении он отметил, что ему нужно уже пять банок в месяц. Также в августе 2023 года Назарий сказал, что он приобрел лекарства со скидкой 500 тысяч гривен за банку, а позже заявлял о суммах почти миллион гривен.

Также общественный деятель Мелания Подоляк в соцсети Х заявила, что стоимость реабилитации, которую отмечал Гусаков, сильно преувеличена. "Нигде во Львове реабилитация не стоит 250 тысяч, это абсурд. Никто из частников не называл таких цифр, у кого спрашивали", — написала она.

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