Мрії про кохання та розмови на пікантні теми: чим відомий активіст Гусаков, який потрапив у гучний скандал

Чоловіка звинувачують у шахрайстві

Назарій Гусаков — львівський громадський активіст і блогер, який став фігурантом гучного скандалу, живе зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) другого типу вже 31 рік. Ця хвороба вражає м'язи, які відповідають за функції дихання, ковтання, тримання голови. Вона вимагає постійного лікування, яке коштує дуже дорого. Але це завадило хлопцеві стати популярним.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про Назарія Гусакова і як він став популярним. До речі, хлопець більш відомий у колах кіберспортсменів, адже вінн став амбасадором Української Професійної Кіберспортивної Асоціації, а також є менеджером із комунікацій команди NAVI.

Що відомо про Назарія Гусакова

Зараз Назарію 31 рік. Діагноз СМА йому поставили у віці 1 рік і два місяці. До шести років він міг самостійно сидіти і підіймати руки, але згодом його стан погіршився. Лікування потребує препаратів, які коштують сотні тисяч гривень, а без них хлопець може померти.

Попри це, Назарій став відомим активістом — він бореться за рівність можливостей людей з інвалідністю, а також за безбар'єрність. Він заснував Facebook-спільноту "Чим живе Левандівка" (Левандівка — мікрорайон у Львові), завдяки якій у цьому районі з'явилися нові пандуси. У 2021 році Назарій збирав кошти на запровадження у Львові послуги соціального таксі для людей з інвалідністю. Також Гусаков не забуває про підтримку військових — він неодноразово робив збори на потреби ЗСУ.

Широку популярність та впізнаваність він добув завдяки веденню блогу. Там чоловік публікує власні фото, показує своє життя як людини з інвалідністю і просто ділиться своїми думками. Не обходиться і без самоіронії, якої у нього достатньо.

Гусаков у блозі надихає інших людей з інвалідністю. Він показує, що в нього не "обмежені" можливості, і те, що на кріслі колісному він живе повноцінне життя і досягає своїх цілей. Він часто з'являється на різних шоу, дає інтерв'ю відомим людям. Зокрема, знявся у проєкті "Що бісить …", а також спілкувався із виданням "Гордон".

В інтерв'ю Дмитру Гордону Назарій розповідав, що з дівчатами він не знайомиться на сайтах знайомств. Зазвичай він робить це в соцмережах або через спільних друзів. Він зазначав, що є одним із небагатьох, хто може без упереджень говорити про секс у житті людей з інвалідністю. А також блогер зізнавався, що ходить на побачення.

Скандал з Назарієм Гусаковим

Скандал навколо блогера спалахнув 17 червня. Користувачі мережі Х попросили у Назарія звіти про використання коштів, які були зібрані на його лікування. На Monobank було зібрано понад 40 млн грн, а також гроші на ліки надсилали на ПриватБанк, PayPal, BuyMeACoffee і криптогаманець Гусакова. Однак блогер не зміг опублікувати детальні звіти.

Згодом журналісти дізналися, що на криптогаманці Назарія був обіг 2,716 мільйона USDT. Також з'явилася інформація про те, що він брав участь у ставках на спорт та в онлайн-казино, в тому числі на російських ресурсах.

Журналістка Ольга Худецька зібрала перелік суперечностей, які пов'язані зі збором грошей. За її даними, Гусаков заявляв, що йому потрібна банка препарату, вартістю 500 тисяч гривень на місяць, а згодом сума зросла до 730 тисяч гривень. У дописі він зазначив, що йому треба вже п'ять банок на місяць. також у серпні 2023 року Назарій сказав, що він придбав ліки зі знижкою 500 тисяч гривень за банку, а пізніше заявляв про суми у майже мільйон гривень.

Також громадська діячка Меланія Подоляк у соцмережі Х заявила, що вартість реабілітації, яку зазначав Гусаков, сильно перебільшена. "Ніде у Львові реабілітація не коштує 250 тисяч, це абсурд. Ніхто з приватників не називав таких цифр, в кого питали", — написала вона.

Раніше "Телеграф" розповідав, що приватна школа в Харкові ледь не потрапила у скандал. Все — через бажання однієї з мам влаштувати для своєї дитини незабутній випускний.