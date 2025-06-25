Пережила изнасилование и депрессию: что известно о дочери Майкла Джексона Пэрис

Девушка хотела покончить жизнь самоубийством

Пэрис Джексон — не только дочь короля попмузыки, но и отдельная звезда, которая построила свою карьеру и вышла из тени отца. До смерти Майкла Джексона она и ее двое родных братьев появлялись на публике в масках для конфиденциальности, а когда отца не стало, они показались для СМИ.

Дочь звезды была самым красивым подростком в мире в 2012 году. "Телеграф" собрал, что известно о дочери Майкла Джексона Пэрис.

Пэрис было 11 лет, когда ее отец умер от передозировки лекарства. По словам девушки в 2017 году в интервью Rolling Stone, она не знала, насколько известен отец. "Он был всем нашим миром, а мы его. Для нас он был просто папа, папа".

Майкл Джексон с детьми в масках. Фото: Getty Images

Родилась Пэрис 3 апреля 1998 года в семье Майкла Джексона и медсестры Дебби Роу, отказавшейся от воспитания дочери, когда рассталась с мужем. Девушка жила на ранчо Неверленд вместе со своими двумя братьями – Принсом и Майклом-младшим. Кстати, крестные родители Пэрис — Маколей Калкин (Кевин из "Сам дома") и актриса Элизабет Тейлор.

Дочь Майкла Джексона была самым красивым подростком в мире в 2012 году по версии журнала People. Позже, в 2017-м, Пэрис была на обложках Rolling Stone, Teen Vogue, Australian Vogue, Harper’s Bazaar, Stellar, Luomo Vogue, Calvin Klein.

Однако путь девушки начинался не сладко. В подростковом возрасте она пережила депрессию, наркоманию и даже пыталась покончить с собой. Девушка рассказывала, что это произошло из-за ощущения неполноценности и убеждения в том, что она "не заслуживает жить". А все потому, что Пэрис изнасиловал взрослый мужчина, когда ей было 14.

Чем занимается Пэрис Джексон

Девушка пошла по стопам отца — она начала заниматься музыкой. Свой дебютный альбом Пэрис выпустила в 2020 году. Она рассказывала свою историю в своих песнях, которые писала о тяжелых периодах своей жизни. Также дочь легенды поп-музыки занимается моделингом и актерством. В частности, Пэрис снялась в полнометражном фильме "Опасный бизнес", сериале "Крик" и "Американская история ужасов".

Пэрис Джексон в сериале "Крик"

В марте 2025 года Пэрис появилась на Stella McCartney Show во время Парижской Недели моды в прозрачном черном платье. Также девушка работает над новым альбомом с легендарной Линдой Перри, который планирует выпустить в 2025 году.

Пэрис Джексон. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о старшей дочери Трампа Иванке. С мачехой Меланией она не ладит, а разница в возрасте между ними всего 11 лет.