Пережила зґвалтування і депресію: що відомо про доньку Майкла Джексона Періс

Дівчина хотіла покінчити життя самогубством

Періс Джексон — не лише донька короля попмузики, а й окрема зірка, яка побудувала власну кар’єру і вийшла з тіні батька. До смерті Майкла Джексона вона і її двоє рідних братів з’являлися на публіці в масках для конфіденційності, а коли батька не стало, вони показалися для ЗМІ.

Донька зірки була найкрасивішим підлітком у світі у 2012 році. "Телеграф" зібрав, що відомо про доньку Майкла Джексона Періс.

Періс було 11 років, коли її батько помер від передозування ліків. За словами дівчини у 2017 році в інтерв’ю Rolling Stone, вона не знала, наскільки відомий її батько. "Він був усім нашим світом, а ми — його. Для нас він був просто тато, татко".

Майкл Джексон з дітьми в масках. Фото: Getty Images

Народилася Періс 3 квітня 1998 року у сім’ї Майкла Джексона і медсестри Деббі Роу, яка відмовилася від виховання доньки, коли розлучилася із чоловіком. Дівчина мешкала на ранчо Неверленд разом зі своїми двома братами — Прінсом і Майклом-молодшим. До речі, хрещені батьки Періс — Маколей Калкін (Кевін з "Сам удома") та акторка Елізабет Тейлор.

Донька Майкла Джексона була найкрасивішим підлітком у світі у 2012 році за версією журналу People. Згодом, у 2017-му, Періс була на обкладинках Rolling Stone, Teen Vogue, Australian Vogue, Harper’s Bazaar, Stellar, Luomo Vogue, Calvin Klein.

Однак шлях дівчини починався не солодко. У підлітковому віці вона пережила депресію, наркоманія і навіть намагалася накласти на себе руки. Дівчина розповідала, що це сталося через відчуття неповноцінності і переконання в тому шо вона "не заслуговує жити". А все через те, що Періс зґвалтував дорослий чоловік, коли їй було 14.

Чим займається Періс Джексон

Дівчина пішла стопами батька — вона почала займатися музикою. Свій дебютний альбом Періс випустила у 2020 році. Вона розповідала власну історію у своїх піснях, які писала про важкі періоди свого життя. Також донька легенди поп-музики займається моделінгом та акторством. Зокрема, Періс знялася у повнометражному фільмі "Небезпечний бізнес", серіалі "Крик" та "Американська історія жахів".

Періс Джексон у серіалі "Крик"

У березні 2025 року Періс з’явилася на Stella McCartney Show під час Паризького Тижня моди в прозорій чорній сукні. Також дівчина працює над новим альбомом з легендарною Ліндою Перрі, який планує випустити у 2025 році.

Періс Джексон. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про старшу доньку Трампа Іванку. Із мачухою Меланією вона не ладнає, а різниця у віці між ними всього 11 років.