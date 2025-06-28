Такой свадьбы мир давно не видел: главные фото с торжества Безоса, ради которого арендовали город

Посмотрите, как выглядит платье 55-летней невесты и кто был среди 200 VIP-гостей

В Италии состоялась "свадьба года". Трехдневное торжество для своих близких и гостей устроил один из самых богатых людей мира, основатель Amazon и владелец аєрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос. 61-летний миллиардер и 55-летняя американская журналистка Лорен Санчес официально стали мужем и женой.

Роскошная свадьба пары состоялась на острове Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции. Безос и Санчес обручились в мае 2023 года, спустя четыре года после того, как появились новости об их отношениях, подтверждает People.

Легендарное платье от Dolce&Gabbana

Невеста захотела на собственную свадьбу платье, вдохновленное образом героини Софи Лорен из фильма "Плавучий дом" 1958 года. Наряд Санчес был сшит дизайнерами Dolce&Gabbana из кружев ручной работы, украшен натуральными камнями, а подкладка выполнена из натурального шелка. Сообщается, что и серьги у невесты от Dolce. Жена Безоса сама похвасталась свадебным образом в соцсетях:

Вскоре после свадьбы Санчес поделилась первой фотографией с торжества, где она и Безос позируют с улыбками на лице и держащимися за руки в саду среди гостей:

А кто же гости?

Безос и Санчес отпраздновали свою итальянскую свадьбу в присутствии более 200 гостей, среди которых были телеведущая Опра Уинфри, актеры Леонардо Ди Каприо и Орландо Блум, почти все семейство Кардашьян, певец Ашер, футболист Том Брэди, модель Карли Клосс.

Ким и Хлоя Кардашьян. Фото: Getty Images

Орландо Блум. Фото: Getty Images

Опра Уинфри. Фото: Getty Images

Карли Клосс. Фото: Getty Images

Среди других известных гостей были королева Иордании Рания, Билл Гейтс и его подруга Пола Херд, муж Сальмы Хайек и бизнесмен Франсуа-Анри Пино, дочь Трампа Иванка с мужем, а также модельеры Диана фон Фюрстенберг, Доменико Дольче и Томми Хилфигер.

Королева Иордании Рания. Фото: Getty Images

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером. Фото: Getty Images

Билл Гейтс и его подруга Пола Херд. Фото: Getty Images

Почему свадьба Безоса стала скандальной

Пара планировала провести свою свадебную церемонию в субботу, 28 июня, в Scuola Grande della Misericordia, но в последнюю минуту изменила дату и место проведения из-за проблем безопасности на фоне протестов. Дело в том, что местные жители оказались недовольны торжеством из-за чрезмерного туризма. Знаки, плакаты и наклейки были расклеены по всему историческому центру Венеции с надписью "Нет места для Безоса". Протестные баннеры также были вывешены на некоторых известных достопримечательностях города, включая мост Риальто и знаменитую площадь Сан-Марко.

Фото: Getty Images

На этой неделе протестующие потребовали, чтобы Безос "заплатил больше налогов" перед своей звездной свадьбой. Всемирная экологическая организация Greenpeace даже развернула гигантский баннер на площади Сан-Марко с изображением смеющегося миллиардера и словами: "Если вы можете арендовать Венецию для своей свадьбы, вы можете заплатить больше налогов":

Хотя туризм жизненно важен для экономики города, люди отчаиваются, потому что именно он привел к перемещению жителей и повреждению исторических мест. Чтобы выразить свою признательность Венеции за то, что она приняла их и их гостей, Безос и Санчес закупили около 80% своих продуктов у венецианских поставщиков. Кроме того, пара попросила своих гостей сделать финансовые пожертвования Венеции вместо того, чтобы дарить им свадебные подарки.

Фото: Getty Images

Отметим, что в этом году Джефф Безос разбогател еще на 18,5 млрд долларов. Это случилось после заявления Дональда Трампа о "паузе" в тарифах.