Такого весілля світ давно не бачив: головні фото з урочистості Безоса, заради якого орендували місто

Подивіться, як виглядає сукня 55-річної нареченої і хто був серед 200 VIP-гостей

В Італії відбулося "весілля року". Триденне свято для своїх близьких та гостей влаштував один із найбагатших людей світу, засновник Amazon та власник аерокосмічної компанії Blue Origin Джефф Безос. 61-річний мільярдер та 55-річна американська журналістка Лорен Санчес офіційно стали чоловіком та дружиною.

Розкішне весілля пари відбулося на острові Сан-Джорджо-Маджоре у Венеції. Безос і Санчес заручились у травні 2023 року, через чотири роки після того, як з'явилися новини про їхні стосунки, підтверджує People.

Легендарна сукня від Dolce&Gabbana

Наречена захотіла на власне весілля сукню, натхненну образом героїні Софі Лорен з фільму "Плавучий дім" 1958 року. Наряд Санчес був пошитий дизайнерами Dolce&Gabbana з мережив ручної роботи, прикрашений натуральним камінням, а підкладка виконана з натурального шовку. Повідомляється, що й сережки нареченої від Dolce. Дружина Безоса сама похвалилася весільним образом у соцмережах:

Незабаром після весілля Санчес поділилася першою фотографією з урочистості, де вона і Безос позують з усмішками на обличчі та тримаються за руки в саду серед гостей:

А хто ж гості?

Безос і Санчес відсвяткували своє італійське весілля у присутності понад 200 гостей, серед яких були телеведуча Опра Вінфрі, актори Леонардо Ді Капріо та Орландо Блум, майже все сімейство Кардаш’ян, співак Ашер, футболіст Том Бреді, модель Карлі Клосс.

Кім та Хлоя Кардаш’ян. Фото: Getty Images

Орландо Блум. Фото: Getty Images

Опра Вінфрі. Фото: Getty Images

Карлі Клосс. Фото: Getty Images

Серед інших відомих гостей були королева Йорданії Ранія, Білл Гейтс та його подруга Пола Херд, чоловік Сальми Гаєк і бізнесмен Франсуа-Анрі Піно, дочка Трампа Іванка з чоловіком, а також модельєри Діана фон Фюрстенберг, Доменіко Дольче та Томмі Хілфігер.

Королева Йорданії Ранія. Фото: Getty Images

Іванка Трамп із чоловіком Джаредом Кушнером. Фото: Getty Images

Білл Гейтс та його подруга Пола Херд. Фото: Getty Images

Чому весілля Безоса стало скандальним

Пара планувала провести свою весільну церемонію в суботу, 28 червня, в Scuola Grande della Misericordia, але в останню хвилину змінила дату і місце проведення через проблеми безпеки на тлі протестів. Річ у тім, що місцеві жителі виявилися незадоволеними через надмірний туризм. Знаки, плакати та наклейки були розклеєні по всьому історичному центру Венеції з написом "Немає місця для Безоса". Протестні банери також були вивішені на деяких відомих пам'ятках міста, включаючи міст Ріальто та знамениту площу Сан-Марко.

Фото: Getty Images

Цього тижня протестувальники вимагали, щоб Безос "заплатив більше податків" перед своїм зірковим весіллям. Всесвітня екологічна організація Greenpeace навіть розгорнула гігантський банер на площі Сан-Марко із зображенням мільярдера, що сміється, і словами: "Якщо ви можете орендувати Венецію для свого весілля, ви можете заплатити більше податків":

Хоча туризм життєво важливий для економіки міста, люди зневіряються, бо саме він призвів до переміщення мешканців та пошкодження історичних місць. Щоб висловити свою вдячність Венеції за те, що вона прийняла їх та їхніх гостей, Безос та Санчес закупили близько 80% своїх продуктів у венеціанських постачальників. Крім того, пара попросила своїх гостей зробити фінансові пожертвування Венеції замість того, щоб дарувати їм весільні подарунки.

Фото: Getty Images

Зазначимо, що цього року Джефф Безос розбагатів ще на 18,5 млрд доларів. Це сталося після заяви Дональда Трампа про "паузу" у тарифах.