Это было решено за несколько лет до смерти: кому достанется "жирное" наследство Оззи Осборна

Этот вопрос был решен еще за пять лет до смерти музыканта

Оззи Осборн — легендарный британский рок-музыкант, которого называют "крестным отцом хэви-металла". Во вторник, 22 июля, стало известно, что он умер в возрасте 76 лет. Информацию о смерти рок-легенды подтвердила семья.

"Телеграф" расскажет, какое наследство оставил после себя Оззи Осборн и кому достанется его состояние. Как оказалось, это было решено еще несколько лет назад.

Оззи Осборн и его наследие

Оззи Осборн — настоящая легенда хэви-метала, он был основателем культовой группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хэви-метал. Успешная музыкальная карьера и около 50 лет медийной деятельности помогли Оззи Осборну сколотить серьезное состояние.

Оззи Осборн и группа Black Sabbath. Фото: Getty Images

По данным сайта Celebrity Net Worth, на момент смерти состояние Осборна составляло ошеломляющую сумму в 220 миллионов долларов США. Вероятно, эта сумма включает в себя недвижимость, дорогое имущество и активы "Князя тьмы".

Вопрос о том, кому достанется наследство Оззи Осборна был решен еще за пять лет до его смерти, когда у него диагностировали болезнь Паркинсона. В 2020 году жена музыканта и его менеджер Шэрон Осборн в эфире шоу The Talk заявила, что все имущество Оззи после его смерти перейдет их детям. По словам Шэрон, очень важно, чтобы наследство Осборнов осталось внутри семьи и они сами принимали решения, как распоряжаться творческим и финансовым наследием отца.

Оззи Осборн в сентябре 2022 года. Фото: Getty Images

Отметим, что Оззи Осборн дважды был в браке. С первой женой Тельмой Райли у них родились двое детей — Джессика и Луи, также был и приемный сын Эллиот. Во втором браке с Шерон у музыканта появилось еще трое детей — Эйми, Келли и Джек. Как будет распределено наследство Оззи Осборна между всеми детьми, пока не сообщалось, как и то, достанется ли что-то детям от первого брака музыканта.

Оззи и его жена Шэрон Осборн. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был последний концерт Оззи Осборна. Не вставал с трона, но все равно задал жару.