Це було вирішено за кілька років до смерті: кому дістанеться "жирна" спадщина Оззі Осборна

Це питання було вирішено ще за п’ять років до смерті музиканта

Оззі Осборн — легендарний британський рок-музикант, якого називають "хрещеним батьком хеві-металу". У вівторок, 22 липня, стало відомо, що він помер у віці 76 років. Інформацію щодо смерті рок-легенди підтвердила сім’я.

"Телеграф" розповість, який спадок залишив після себе Оззі Осборн і кому дістануться його статки. Як виявилось, це було вирішено ще кілька років тому.

Оззі Осборн і його спадщина

Оззі Осборн — справжня легенда хеві-металу, він був засновником культового гурту Black Sabbath, який дуже вплинув на появу таких музичних стилів, як хард-рок і хеві-метал. Успішна музична кар’єра і близько 50 років медійної діяльності допомогли Оззі Осборну заробити серйозні статки.

Оззі Осборн та гурт Black Sabbath. Фото: Getty Images

За даними сайту Celebrity Net Worth, на момент смерті статки Осборна становили приголомшливу суму в 220 мільйонів доларів США. Ймовірно, ця сума включає нерухомість, дороге майно та активи "Князя темряви".

Питання про те, кому дістанеться спадщина Оззі Осборна, було вирішено ще за п’ять років до смерті, коли у нього діагностували хворобу Паркінсона. У 2020 році дружина музиканта та його менеджер Шерон Осборн в ефірі шоу The Talk заявила, що все майно Оззі після його смерті перейде їхнім дітям. За словами Шерон, дуже важливо, щоб спадщина Осборнів залишилася всередині сім’ї і вони самі ухвалювали рішення, як розпоряджатися творчою та фінансовою спадщиною батька.

Оззі Осборн у вересні 2022 року. Фото: Getty Images

Зазначимо, що Оззі Осборн двічі був одружений. З першою дружиною Тельмою Райлі у них народилися двоє дітей — Джессіка та Луї, також був прийомний син Еліот. У другому шлюбі з Шерон у музиканта з’явилося ще троє дітей – Еймі, Келлі та Джек. Як буде розподілено спадщину Оззі Осборна між усіма дітьми, поки не повідомлялося, як і те, чи дістанеться щось дітям від першого шлюбу музиканта.

Оззі та його дружина Шерон Осборн. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, яким був останній концерт Оззі Осборна. Не вставав із трону, але все одно задав жару.