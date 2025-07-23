Приемный сын и дочь-наркоманка: что известно о шестерых детях Оззи Осборна, которым достанется его наследство (фото)

После смерти крестного отца хэви-метала его наследство достанется детям

Во вторник, 22 июля, стало известно о смерти легендарного британского рок-музыканта и "Князя тьмы" Оззи Осборна. Он был основателем культовой хэви-метал группы Black Sabbath и сделал успешное реалити шоу The Osbournes о своей семье. Известно, что музыкант дважды был женат и имеет шестерых детей, которым достанется его наследство.

"Телеграф" расскажет, что известно о детях Оззи Осборна, сколько им лет и чем они занимаются.

У Оззи Осборна шестеро детей — двое сыновей, один из которых приемный, и дочь от первого брака с Тельмой Райли (1971-1981), и еще две дочери и сын, рожденные во втором браке с Шэрон Осборн. Как рассказала в 2020 году вторая жена и менеджер музыканта, наследство после смерти Оззи достанется его детям.

Оззи и Шерон Осборн с детьми. Фото: Getty Images

Дети Осборна от первого брака — что о них известно

Эллиот Кингсли

Эллиот — приемный сын Оззи Осборна, которого он усыновил после женитьбы с Тельмой Райли в 1971 году. Он родился в 1966 году и сейчас ему 59 лет.

Известно, что Эллиот в 2010-х годах работал в театре в Великобритании как актер, а также был режиссером-постановщиком. Однако он был одним из тех, кто отказался сниматься в семейном реалити-шоу The Osbournes и предпочел оставаться непубличным. Также есть информация, что у них с Оззи были сложные отношения из-за зависимостей отчима.

Приемный сын Оззи Осборна - Эллиот

Джессика Осборн

Джессика — первая дочь Оззи Осборна, родилась в 1972 году, сейчас ей 53 года. Известно, что она была актрисой, снималась в американских сериалах.

Однако при этом дочь музыканта не любила афишировать свое родство с ним и избегала излишней публичности. Отношения с отцом, который ушел из семьи тоже были напряженными и она не была участницей The Osbournes.

Первая дочь Оззи Осборна Джессика

Луис Осборн

Первый сын Луис, рожденный в браке с Тельмой, появился у музыканта в 1975 году, сейчас ему 50 лет. Мужчина также предпочитает держаться на расстоянии от семьи Осборнов и избегает публичности.

По некоторым данным из сети, Луис пробовал построить музыкальную карьеру и занимался диджеингом, но точной информации о его текущей занятости нет. Как и все дети Тельмы Райс, Луис не поддерживал отношения со звездным отцом.

Сын Оззи Осборна Луис, рожденный в браке с Тельмой Райли. Фото: Getty Images

Дети Осборна от второго брака — что о них известно

Эйми Осборн

Эйми — первая дочь Оззи и Шэрон Осборн, она родилась 2 сентября 1983 года, сейчас ей 41 год. Девушка пошла по стопам отца и занялась музыкой, однако не ассоциировала себя с Осборнами и выступала под сценическим именем ARO. Известно, что Эйми выпустила несколько синглов в стиле синти-поп, однако не получила мировую известность. Кроме того, она пробовала себя, как актриса и снялась в нескольких сериалах и фильмах.

Также известно, что Эйми не принимала участие в реалити-шоу The Osbournes. Более того, она публично критиковала семью за их поведение в этом проекте.

Дочь Оззи Осборна Эйми, рожденная в браке с Шерон. Фото: Getty Images

Келли Осборн

Келли — одна из самых известных и публичных дочерей Оззи Осборна. Она родилась 27 октября 1984 года, сейчас ей 40 лет. Женщина известна, как телеведущая, певица, актриса и даже дизайнер.

Большую известность ей принесло участие в семейном реалити-шоу The Osbournes. Она была близка с отцом и часто сопровождала его в турах. Келли выпустила два студийных альбома, участвовала в разных телешоу, среди которых "Танцы со звездами", также работала над созданием собственной линейки одежды и комментировала модные события.

Келли никогда не скрывала своих проблем с зависимостями, открыто говорила, что употребляла наркотики. Однако в последние годы ведет трезвый образ жизни. А в 2023 году родила сына от музыканта Сида Уилсона.

Самая популярная дочь Оззи Осборна Келли. Фото: Getty Images

Джек Осборн

Самый младший сын Оззи Осборна Джек родился 8 ноября 1985 года, сейчас ему 39 лет. Он продюсер и телеведущий, ведет публичный образ жизни. Как и сестра Келли, прославился участием в The Osbournes.

Известно, что Джек продюсировал документальные проекты, а также был ведущим шоу, посвященное паранормальным явлениям, которое называется Jack Osbourne’s Night of Terror. Как и Келли, у Джека были проблемы с зависимостями, но с 2003 года он полностью завязал.

У младшего сына Оззи четверо детей, рожденных в первом браке с Лизой Стелли. А в 2022 году Джек женился на Ари Гирхарт, с которой у него родилась дочь. К слову, Джек был близок со звездным отцом, он поддерживал его во время болезни аж до самой смерти.

Младший сын Оззи Осборна Джек. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорил о войне в Украине звезда хеви-металла Оззи Осборн. Поддерживал и даже предлагал пожить у себя украинцам.