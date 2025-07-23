Прийомний син і дочка-наркоманка: що відомо про шістьох дітей Оззі Осборна, яким дістанеться його спадщина (фото)

Після смерті хрещеного батька хеві-металу його спадок дістанеться дітям

У вівторок, 22 липня, стало відомо про смерть легендарного британського рок-музиканта і "Князя темряви" Оззі Осборна. Він був засновником культового хеві-металу гурту Black Sabbath і зробив успішне реаліті шоу The Osbournes про свою родину. Відомо, що музикант двічі був одружений і має шістьох дітей, яким дістанеться його спадщина.

"Телеграф" розповість, що відомо про дітей Оззі Осборна, скільки їм років та чим вони займаються.

У Оззі Осборна шестеро дітей — двоє синів, один із яких прийомний, і дочка — від першого шлюбу з Тельмою Райлі (1971-1981), і ще дві дочки та син, народжені у другому шлюбі з Шерон Осборн. Як розповіла у 2020 році друга дружина та менеджер музиканта, спадок після смерті Оззі дістанеться його дітям.

Оззі та Шерон Осборн з дітьми. Фото: Getty Images

Діти Осборна від першого шлюбу — що про них відомо

Елліот Кінгслі

Елліот — прийомний син Оззі Осборна, якого він усиновив після весілля з Тельмою Райлі в 1971 році. Він народився 1966 року і зараз йому 59 років.

Відомо, що Еліот у 2010-х роках працював у театрі у Великій Британії як актор, а також був режисером-постановником. Однак він був одним із тих, хто відмовився зніматися в сімейному реаліті-шоу The Osbournes і вважав за краще залишатися непублічним. Також є інформація, що у них з Оззі були складні стосунки через шкідливі залежності вітчима.

Прийомний син Оззі Осборна — Еліот

Джессіка Осборн

Джессіка — перша дочка Оззі Осборна, народилася в 1972 році, зараз їй 53 роки. Відомо, що вона була актрисою, знімалася в американських серіалах.

Однак при цьому дочка музиканта не любила афішувати свою спорідненість із ним і уникала зайвої публічності. Відносини з батьком, який пішов із сім’ї, теж були напруженими і вона не була учасницею The Osbournes.

Перша дочка Оззі Осборна Джессіка

Луїс Осборн

Перший син Луїс, народжений у шлюбі з Тельмою, з’явився у музиканта у 1975 році, зараз йому 50 років. Чоловік також вважає за краще триматися на відстані від сім’ї Осборнів і уникає публічності.

За деякими даними з мережі, Луїс намагався побудувати музичну кар’єру і займався діджеїнгом, але точної інформації про його поточну зайнятість немає. Як і всі діти Тельми Райс, Луїс не підтримував близьких стосунків із зірковим батьком.

Син Оззі Осборна Луїс, народжений у шлюбі з Тельмою Райлі. Фото: Getty Images

Діти Осборна від другого шлюбу — що про них відомо

Еймі Осборн

Еймі — перша дочка Оззі та Шерон Осборн, вона народилася 2 вересня 1983 року, зараз їй 41 рік. Дівчина пішла стопами батька і зайнялася музикою, проте не асоціювала себе з Осборнами і виступала під сценічним ім’ям ARO. Відомо, що Еймі випустила кілька синглів у стилі синті-поп, проте не здобула світової популярності. Крім того, вона пробувала себе як актриса і знялася в кількох серіалах і фільмах.

Також відомо, що Еймі не брала участі у реаліті-шоу The Osbournes. Більше того, вона публічно критикувала сім’ю за їхню поведінку в цьому проекті.

Дочка Оззі Осборна Еймі, народжена у шлюбі з Шерон. Фото: Getty Images

Келлі Осборн

Келлі — одна з найвідоміших і найпублічніших дочок Оззі Осборна. Вона народилася 27 жовтня 1984 року, зараз їй 40 років. Жінка відома як телеведуча, співачка, актриса і навіть дизайнерка.

Велику популярність їй принесла участь у сімейному реаліті-шоу The Osbournes. Вона була близька з батьком і часто супроводжувала його у турах. Келлі випустила два студійні альбоми, брала участь у різних телешоу, серед яких "Танці з зірками", також працювала над створенням власної лінійки одягу та коментувала модні події.

Келлі ніколи не приховувала своїх проблем із залежностями, відкрито говорила, що вживала наркотики. Проте останніми роками веде тверезий спосіб життя. А у 2023 році народила сина від музиканта Сіда Вілсона.

Найпопулярніша дочка Оззі Осборна Келлі. Фото: Getty Images

Джек Осборн

Наймолодший син Оззі Осборна Джек народився 8 листопада 1985 року, зараз йому 39 років. Він продюсер та телеведучий, веде публічний спосіб життя. Як і сестра Келлі, прославився участю у The Osbournes.

Відомо, що Джек продюсував документальні проекти, а також був ведучим шоу, присвяченому паранормальним явищам, яке називається Jack Osbourne’s Night of Terror. Як і Келлі, Джек мав проблеми із залежностями, але з 2003 року він повністю зав’язав.

Молодший син Оззі має чотирьох дітей, народжених у першому шлюбі з Лізою Стеллі. А у 2022 році Джек одружився з Арі Гірхарт, з якою у нього народилася дочка. До речі, Джек був близький із зірковим батьком, він підтримував його під час хвороби аж до смерті.

Молодший син Оззі Осборна Джек. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорив про війну в Україні зірка хеві-металу Оззі Осборн. Підтримував і навіть пропонував пожити українцям.