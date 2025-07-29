Ее напевал каждый в 2011-м: все думали, что этот саундтрек популярной рекламы пела Лорак, но это не так (видео)
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Пела этот саундтрек никак не Лорак
Вы точно помните эту мелодию — ее напевал, пожалуй, каждый, кто вырос в 2000-х. Тогда ее ассоциировали с теплом и почему были убеждены, что пела ее Ани Лорак, которая оказалась предательницей Украины.
Голосом популярной рекламной компании была Злата Огневич — именно ее трек "Страсть" стал саундтреком рекламы "Короны" в 2010 году. Хотя многие до 2025 года думали, что композицию исполняла запроданка Лорак.
Огневич подтвердила это, исполнив песню в одном из своих видео в TikTok. Одна из пользователей отметила, что от этого трека будто веет теплом, тишиной и воспоминаниями.
Такое впечатление сложилось у зрителей из-за сотрудничества Лорак с компанией "Корона" и ее массовый пиар в те времена. Мало кто знал, что эту песню пела именно Злата Огневич.
До 2022 года Лорак активно работала в России – ничего не изменилось и после начала полномасштабного вторжения. Даже наоборот – все стало еще хуже. Уроженка Киева оказалась предательницей и подстилкой Путина — недавно она получила российское гражданство.
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