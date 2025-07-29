Її наспівував кожен у 2011-му: всі думали, що цей саундтрек популярної реклами співала Лорак, але це не так (відео)

Співала цей саундтрек ніяка не Лорак

Ви точно пам’ятаєте цю мелодію — її наспівував, мабуть, кожен, хто виростав у 2000-х. Тоді її асоціювали з теплом і чомусь були переконані, що співала її Ані Лорак, яка виявилася зрадницею України. А насправді — виконавиця пісні — популярна українська співачка.

Голосом популярної рекламної компанії була Злата Огнєвіч — саме її трек "Пристрасть" став саундтреком реклами "Корони" у 2010 році. Хоча багато хто до 2025 року думав, що композицію виконувала запроданка Лорак.

Огнєвіч підтвердила це, виконавши пісню в одному зі своїх відео в TikTok. Одна із користувачок зазначила, що від цього треку ніби віє теплом, тишею і спогадами.

Таке враження склалося у глядачів через співпрацю Лорак з компанією "Корона" і її масовий піар в ті часи. Мало хто знав, що цю пісню співала саме Злата Огнєвіч.

До 2022 року Лорак активно працювала у Росії — нічого не змінилося і після початку повномасштабного вторгнення. Навіть навпаки — все стало ще гірше. Уродженка Києва виявилася зрадницею і підстилкою Путіна — нещодавно вона отримала російське громадянство.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка українська пісня зібрала 480 мільйонів переглядів на YouTube. У 2018-му вона розірвала усі чарти.