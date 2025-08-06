Был соучредителем "Квартала", а затем хвалил Путина: где сейчас Борис Шефир и общается ли он с Зеленским

Борис Шефир называл Путина умным человеком, когда Зеленский уже был президентом

Имя Бориса Шефира когда-то было рядом с именем Владимира Зеленского в титрах успешных юмористических проектов. Он старший брат Сергея Шефира, который был "правой рукой" президента, и соучредитель студии "Квартал 95". Однако с началом полномасштабного вторжения он исчез из радаров.

В отличие от брата, он не получил должность в Верховной Раде — только участвовал в предвыборной кампании Зеленского. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Борисе Шефире сейчас.

Отношения между братьями Шефирами и Зеленским начались еще в Кривом Роге в 90-е. Борис и Сергей пригласили будущего президента в команду КВН, что позже дало толчок для создания "Квартала". Борис был сценаристом, продюсером и шеф-редактором студии "Квартал 95".

Братья Шефиры и Владимир Зеленский

Когда Зеленский стал президентом, Шефир выделился громкими неоднозначными высказываниями. В частности, в 2019 году в интервью "Детектор медиа" Борис заявил, что Путин "умный человек", с которым можно договориться. Также он сказал, что "закон о языке нужно упразднить и одобрить нормальный закон". Только так, по его мнению, можно было завершить войну.

Борис Шефир

Из-за этих высказываний Офису президента приходилось открещиваться от Бориса Шефира. Тогда сообщалось, что Зеленский не общается с Шефиром-старшим и он высказывает собственное мнение.

Братья Шефиры — соучредители "Квартала"

Где сейчас Борис Шефир

В интервью "Радио Свобода" в апреле 2024 года Шефир-старший заявил, что он "не может смотреть, как рушат памятники Пушкину", а также то, что война в Украине идет с Путиным, а не с Россией. Борис также сказал, что Украина должна дружить с РФ, а не Евросоюзом.

Борис Шефир

Также Шефир сообщил, что он проживает в Германии. Он заявил, что до завершения войны в Украину он возвращаться не планирует. Борис сообщил, что с Зеленским он перестал общаться с 2022 года.

Борис Шефир

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит экс-регионал Богословская. Она отстаивала пророссийские взгляды, в частности, поддерживала скандальные "Харьковские соглашения", позволявшие Черноморскому флоту ВМФ России находиться в Крыму до 2042 года.