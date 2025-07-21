Назвала войну в Украине "семейным конфликтом": куда пропала звезда "Папиных дочек" из Одессы Нонна Гришаева

Актриса в этот день, 21 июля, отмечает день рождения, ей исполнилось 54 года

Нонна Гришаева — известная актриса театра и кино, которая прославилась ролью в сериале "Папины дочки". Она родом из Одессы, однако имеет звание заслуженной артистки РФ и называет войну Путина в Украине "семейным конфликтом". В этот день, 21 июля, Гришаева отмечает день рождения — ей исполнилось 54 года.

"Телеграф" расскажет, где сейчас актриса-одесситка, как она выглядит и что говорит о войне в Украине.

Нонна Гришаева — что о ней известно?

Советская и российская актриса Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе в семье простого рабочего и учительницы. Она с детства проявляла артистические таланты, училась в Одесской балетной школе и музыкальной школе по классу фортепиано. Свою первую роль в кино сыграла еще ребенком — 1976 году, это был фильм "Фотографии на стене".

Нонна Гришаева в молодости

В 1994 году Нонна окончила Высшее театральное училище имени Щукина в Москве и сразе же получила предложения на работу в несколько театров. Ее карьера стремительно развивалась, Гришаева работала не только в театре, но и принимала участие в разных телевизионных шоу, а также снималась в кино. Так, в 1996 году она сыграла Наташу в фильме "Первый удар", главную роль в котором сыграл сам Джеки Чан.

Нонна Гришаева в молодости

В 2008 году Нонна Гришаева стала постоянной актрисой труппы "Большая разница", куда ее пригласил продюсер юмористического проекта Александра Цекало. А в 2011-2012 годах на "Первом канале" в РФ выходило собственное комедийное шоу артистки "Нонна, давай!".

Еще большую известность Нонна Гришаева получила, сыграв роль мамы в сериале "Папины дочки". Актриса появилась в седьмом сезоне ситкома (2008 г.), став одной из ключевых героинь популярного сериала, который смотрели не только в России, но и в Украине.

Нонна Гришаева в "Папиных дочках"

Сейчас Нонна Гришаева продолжает жить и работать в России. Она с 2014 года стала художественным руководителем Московского государственного театра Роста в Царицыно. Актриса играет в театре, снимается в кино и принимает участие в телешоу. Недавно стало известно, что Гришаева сыграет в новой детективной мелодраме "Когда горит огонь" в РФ, режиссера Антона Борматова.

Нонна Гришаева в "Папиных дочках"

Что говорит Гришаева о войне в Украине?

Несмотря на свое украинское происхождение Нонна Гришаева не стала публично осуждать вторжения Путина в Украину. Она скорее стала рупором российской пропаганды и ее нарративов про "один народ", назвав войну "семейным конфликтом".

Так Нонна Гришаева выглядит сейчас

В своем Instagram в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, Нонна Гришаева сравнила страны с мамой и папой.

"Ощущаю себя маленькой девочкой в зале суда, у которой спрашивают, с кем она хочет жить – с папой или с мамой? Кого любит? Не кричите на меня, пожалуйста, и не требуйте невозможного! Я люблю и папу, и маму! И мне очень больно видеть, как они ругаются", — написала актриса, отметив, что Украина якобы "изменила и предала", за это ее и бьют.

Позже Гришаева удалила этот пост из соцсети и больше не комментировала войну. В СМИ писали, что актриса отреклась от Украины ради должности Московском театре.

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